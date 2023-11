Ça y est, les derniers circuits ont été livrés, et avec eux la fin de ce DLC – un peu fou, il faut bien le reconnaître. Sorti en 2014 sur Wii U avec 32 circuits, Mario Kart 8 compte au final 96 circuits !On pourra disserter longtemps sur les raisons qui ont poussé Nintendo à relancer le développement de MK8D. Financières, évidemment, et à plusieurs titres : profiter de la manne potentielle d’un DLC pour un jeu vendu à plus de 50 millions d’exemplaires ; promouvoir le pass additionnel de l’abonnement Nintendo Switch Online en incluant ce DLC dans l’offre ; et aussi soutenir – grâce à un développement conjoint – un volet smartphone lancé en 2019 aux résultats financiers décevants : un peu moins de 300 millions de $ de recettes, un chiffre énorme dans l’absolu mais en stagnation depuis 2022, et même un résultat bien plus décevant que le seul Mario Kart 8… sur Wii U.Il n’y a pas eu tellement de hasard dans la sélection : les 48 circuits du « Booster Course Pass » ont tous été proposés dans Tour.Concernant les tracés, le BCP a permis à ceux qui ne jouent pas à Tour de découvrir ces circuits autour du monde, et se rendre compte aussi que le jeu smartphone a proposé du bon, voire de l’excellent : certaines étapes comme Sydney, Singapour ou Vancouver ont su s’imposer, et des courses comme le Dojo ninja ou l’Île de Yoshi sont d’ores et déjà des classiques.Et comme espéré, cette vague 6 vient offrir un dernier feu d’artifice, avec notamment une nouvelle course « Plante Piranha » apparue dans Tour, et surtout, les deux derniers pilotes attendus… Ah non, finalement il y en aura 4 !La présence de Diddy était quasi-certaine depuis l’annonce de nouveaux personnages, mais Nintendo aura tout du même eu le culot de faire attendre ses nombreux fans jusqu’à la fin.Pauline était également fortement pressentie depuis son regain de popularité dans Mario Odyssey. Elle avait même intégré le casting du dernier Mario Strikers, sans oublier qu’elle était également disponible dès la mise en place de Mario Kart Tour.Funky Kong intègre lui aussi le casting, et on peut penser que Nintendo a entendu les fans du volet Wii pour lui accorder un ticket supplémentaire dans MK8D.Enfin, Peachette – alias Toadette après avoir attrapé une couronne dans la version Switch de New SMB U – est la dernière invitée, et dernière rescapée du casting pléthorique de Mario Kart Tour. Tant pis pour les fans des frères marteaux !En prime, de nombreux costumes Mii proposés dans Tour ont fait le voyage vers MK8D, et les mélomanes pourront également écouter les musiques des courses via un player.Place maintenant à l’analyse des dernières courses :(jeux de mots interdits !)La capitale italienne est une ville-musée où on ne rate pas les principaux lieux, de la fontaine de Trevi au Colisée en passant par la Plaza Navone. Les détails sont très nombreux, et après le circuit d’Athènes, on sent ici que les équipes de Tour étaient passés à un niveau supérieur.Sur le circuit en lui même, on commence à être habitués (blasés?) par la formule, qui regroupe les 3 variantes du volet smartphone. Et pour ma part, à l’image des circuits de Londres et Athènes, un tracé que j’ai trouvé un peu trop confus et qui ne se fait parfois pas assez évident avec toutes ces flèches.Reste que la course est longue et ne manque pas de variétés (les passages dans le Colisée sont vraiment sympas).La place du circuit GameCube se jouait entre Jungle Dino Dino et Montagne DK ; c’est ce dernier qui l’emporte, sans doute favorisé par sa présence dans MK Wii. Pour ma part, c’est le meilleur choix qui l’emporte, tant ce circuit est l’un des tous meilleurs de Double Dash.Cela dit, au-delà de sa réalisation graphique sensiblement rehaussée, les surprises sont absentes : on retrouve le même circuit que celui apparu sur Wii, mais peu importe, le feeling de cette course reste intact, sa place est complètement méritée.Jusqu’au bout, l’équipe du BCP aura réservé une place pour une course peu réclamée. Et c’est le Circuit Daisy, issu de la coupe Étoile de Mario Kart Wii, qui a droit à cet honneur. Sans doute pas le choix le plus spectaculaire, d’autant que le tracé ne connaît ici aucune évolution notable depuis la mouture originale, hormis des turbos ajoutés au virage du phare.Le circuit n’en demeure pas moins assez technique, avec quelques raccourcis intéressants, dont une rampe qui permet de passer en deltaplane.Plaisant, mais rien de plus à signaler.A noter : c’est la première fois qu’une coupe d’un Mario Kart rétro est entièrement reconstituée dans un même jeu, en l’occurrence la coupe Étoile de Mario Kart Wii (Circuit Daisy, Cap Koopa, Bois Vermeil et Volcan Grondant).Voilà depuis déjà quelques mois que cette course était apparue dans Tour, avec un tracé principalement aquatique. Le cadre est original, bien différent des courses aquatiques précédentes, et surtout, ce tracé – même s’il n’est ici pas estampillé Tour – en conserve l’esprit, mêlant les 3 variantes du volet smartphone en une seule course.Sur les qualités du tout nouveau circuit, rien à dire sur les graphismes : propres et soignés, sans être ébouriffants non plus. Pourtant, on comprend pourquoi Nintendo l’a laissé en réserves quelques temps depuis Tour et ne l’a pas mis en avant durant le trailer : après l’Île de Yoshi et la Course à la propreté, on s’était habitués à de l’excellent. Ici, on a du globalement bon, avec un premier tour tout de même fade, mais 2 autres tours plus intéressants et aussi plus techniques, avec beaucoup de possibilités pour réaliser des figures (et donc gagner des boosts).Depuis l’annonce du BCP, tout le monde avait les yeux rivés sur cette coupe qui promettait les courses les plus difficiles. L’heure du verdict sonne enfin !Madrid est la destination finale de Mario Kart Tour, et le principe des circuits dans les grandes villes s’essouffle, malgré la hausse de la réalisation graphique. Ici, elle est irréprochable, et on sent tout de même qu’après Rome, il y a encore eu un effort pour diversifier les conditions de courses, comme les passages dans le stade de foot (du Real?), la place royale ou encore le musée – et des détails savoureux dans les peintures exposées. Graphiquement, c’est très joli, mais en course ?Eh bien, c’est sympa. Le tracé est assez clair, davantage que celui de Rome, mais on n’y trouve jamais de difficultés notables. Je me suis amusé, c’est le plus important.Les amateurs du volet smartphone attendaient un circuit tout nouveau (Tunnel Plante Piranha) ; c’est un circuit 3DS qui lui vole la place, et pas le plus populaire qui plus est. Déjà présent dans la coupe spéciale de Mario Kart 7, le Monde Glacé d’Harmonie doit assurément sa présence dans cette coupe pour la difficulté de son tracé ; car oui, il s’agit bien là d’un des circuits les plus difficiles de toute la série, avec ses virages délicats à appréhender.La course apparaît intacte dans MK8D, avec une réalisation graphique correcte – les circuits 3DS n’ont pas eu tous droit au même traitement dans le BCP.Personnellement, je trouve que la place de ce circuit dans cette coupe est méritée et a du sens, mais elle ne plaira définitivement pas à tout le monde.Inutile de se mentir : depuis que la réédition de ce circuit (issu de la coupe étoile de Super Mario Kart) a été présentée dans Tour, la hype a monté de plusieurs crans ! Tout indiquait en effet que la course avait été pensée dès l’origine pour MK8D, et il s’agit là d’un remodelage à la hauteur pour le volet SNES, après un Circuit Mario 3 très sage.Dans MK8D, l’effet est même encore plus spectaculaire : la course est très intense, le remix du thème SNES envoie du lourd, la réalisation est au top… On retrouve bien toutes les portions du tracé original, ici réinventé, tout en conservant sa difficulté.Les développeurs se sont enfin lâchés avec un remake de circuit SNES, et ça fait plaisir !Le premier leak peu après la sortie de la vague 1 n’avait laissé que peu de place aux doutes : avec un sigle Wii en toute dernière place de cette coupe, cela ne pouvait être que la Route arc-en-ciel de MK Wii. Les derniers doutes ont été balayés avec le retour de cette course sur Tour, ce qui relevait quasiment de la confirmation pour le BCP.Les amateurs de MK Wii le savent également : c’est sans doute la Route arc-en-ciel la plus technique, avec des possibilités de raccourcis audacieuses mais aussi des virages très corsés. Pourtant, la réédition issue de Tour laissait présager pour MK8D une déception tant elle avait été ratée : de quel côté se situe la balance ici ?Première chose : l’intégralité de la course est cette fois en anti-gravité, ce qui modifie forcément la manière d’appréhender le tracé.Deuxième chose : en fait, je me suis inquiété pour rien, cette course est une vraie baffe, la difficulté est toujours bien présente, et même légèrement raccourci (ça se voit sur la largeur de la piste par rapport à l’original), le tracé est toujours long et corsé.Bref, c’est la course ultime de Mario Kart 8 Deluxe dans son ensemble, et c’est ce qu’il fallait pour apporter un point final, aussi bien à ce DLC que pour le jeu en lui-même.Outre les 14 courses estampillées Tour et les 6 « nouvelles » courses venues rejoindre MK8D, le BCP compte aussi 28 circuits rétro : globalement sages, ces rééditions comportent les courses les plus populaires de la série (Wii Supermarché Coco, DS Flipper Waluigi…), et aussi quelques-uns oubliés avec le temps (DS Circuit Mario, GBA Pays Neigeux…).Au jeu des reprises, Mario Kart Wii a d’ailleurs été particulièrement gâté, avec pas moins de 8 courses. En ajoutant les 3 déjà présentes, MK8D propose ainsi 11 des 16 circuits nitro de MK Wii. Pas si loin d’un remake complet !L’opus GBA (Super Circuit) a également reçu beaucoup d’attention : aux 3 courses du jeu de base ont été 5 nouveaux remakes.Les amateurs des volets SNES et N64 ont en revanche été moins gâtés, avec seulement 2 rééditions chacun, et Double Dash a sans doute cédé une place au volet Wii.Et cette fois, il n’y aura plus aucune session de rattrapage : N64 Stade Wario ou encore Wii Usine Toad (qui n’ont jamais été refaits dans Tour), ce sera pour une autre fois ! Il reste aussi quelques remakes de circuits rétro en stock dans Tour (comme le sympathique GBA Désert Yoshi), sans oublier la nouvelle course Tunnel Plante Piranha (réservé pour le prochain Mario Kart?), mais le BCP – désormais au terme de ses 6 vagues – a entraîné la fin du développement de Mario Kart Tour, qui va de son côté tourner un peu à vide encore un moment.Certains espèrent peut-être une vague 7, ou tout simplement une dernière coupe pour atteindre les 100 courses, mais je pense que cette fois, ça y est, c’est bel et bien fini pour MK8D. Place (enfin) au prochain Mario Kart pour la « Switch 2 » !