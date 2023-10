Alors que beaucoup attendent de voir The Legend of Zelda avec possiblement le Château d'Hyrule à monter, Nintendo et LEGO teasent la prochaine collaboration, qui sera autour de la série Animal Crossing.Pas d'autre info, si ce n'est qu'on aura donc bien d'après le teaser des mini-figurines (classique) de LEGO ici, pas comme avec la collection Super Mario.