Multi

Bien le bonjour à tous. Je suis actuellement sur Cyberpunk 2077 et j'aurais besoin de votre aide pour les connaisseurs du jeu.



Depuis la mission de la rencontre avec Silverhand notre personnage est un peut embrouiller dans sa tête et cela se retranscrit a l'écran comme des grésillements et la manette de la ps5 vibre legerment tout le temps et un son sort aussi du micro. Au début j'ai bien capter que c'était pour l'ambiance mais la plus j'avance plus ça devient pire limite injouable.



Vous savez si on peut faire quelque chose pour enlever ça ? J'ai peut-être louper quelque chose ? ou tout simplement c'est un bug ?