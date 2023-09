Série X :Mode performance : 4K dynamique, scénario le plus défavorable de 1440p, 60FPSMode Performance RT : 4K dynamique, dans le pire des cas 1080p (scènes de coupe et autres, le gameplay est généralement 1440p), 60FPSMode visuel : 4K natif, 30FPSTous les modes atteignent parfaitement leurs objectifs de performanceLe jeu privilégie un aspect plus naturel et moins contrasté que les précédents Forza.Comparaisons avec Forza 7Le TAA est utilisé pour la première fois dans un jeu Forza sur console. John note que la qualité de l'image peut être différente de celle des jeux Forza précédents, qui reposaient tous sur le MSAA. L'image est désormais plus stable sur le plan temporel, mais elle est un peu plus floue et souffre d'images fantômes sur des éléments tels que les clôtures ou les poteaux.Flou de mouvement de bien meilleure qualité.Environnements entièrement refaits, textures améliorées partout, foules en 3DOn note un cas où les textures sont moins bonnes dans le nouveau jeu que dans Forza 7.Reflets RT et RTAO pendant le jeuLes reflets RT s'appliquent aux surfaces qui ressemblent à des miroirs. Les objets/environnements proches sont gérés par la RT, les éléments plus éloignés sont gérés par les cubemaps. Les cubemaps sont mises à jour à 30FPS, les RT Reflections à 60.Les reflets RT ne sont effectifs que sur les voitures en mode Performance RT. Le mode Visuel ajoute des reflets RT pour les objets de l'environnement.Les RT Reflections sont de moins bonne qualité dans le jeu final que dans la bande-annonce, bien qu'il y ait des cutscenes dans le jeu qui semblent atteindre ce niveau de qualité. Il pourrait s'agir d'une option sur PC.RTAO (Ray Traced Ambient Occlusion) aide à ancrer les voitures et l'environnement.Série S :Mode Performance : Dynamique 1080p, 60FPSMode visuel : 1440p, 30FPSLe TAA a du mal avec ces résolutions inférieuresPas de RT dans le gameplay ou les replays, mais il est présent dans les menus et le garage.L'écart entre les deux consoles semble plus important que d'habitude. Note : il s'agit d'un code de prévisualisation qui pourrait changer pour la version finale.