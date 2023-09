Dans Marvel’s Spider-Man 2, nous avons pratiquement doublé la taille du New York de Marvel. Au-delà de l’East River, vous pourrez voltiger à travers des endroits iconiques du Queens et de Brooklyn… des lieux qui regorgent de missions principales, de quêtes secondaires et d’activités diverses ! Ces ajouts s’accompagnent même d’options de déplacement encore plus rapides, telles que les delta-toiles, qui peuvent être combinées avec les toiles traditionnelles pour atteindre des vitesses ébouriffantes.Dans ce monde ouvert, les joueurs pourront en outre passer de Peter Parker à Miles Morales à leur guise et quasi instantanément, grâce à la puissance de la PlayStation 5. Nos deux Spider-héros sont au cœur du récit que nous avons concocté dans Marvel’s Spider-Man 2, et chacun aura ses propres histoires annexes à dévoiler aux quatre coins de la ville. Prêtez main-forte aux élèves de Brooklyn Visions en tant que Miles Morales, ou acceptez de nouvelles requêtes d’aide via l’appli Araignée sympa du quartier en tant que Peter Parker… Vous pouvez même incarner le Spider-Man de votre choix pour certaines activités !Kraven le Chasseur et le monstrueux Venom viennent compléter notre galerie de méchants et mettre en péril nos héros, leurs proches et leurs environnements les plus familiers. Toutefois, ils ne sont pas les deux uniques adversaires à semer le désordre dans la ville. Nous n’allons pas tout vous révéler… mais disons que nos deux Spidey devront, hum, vraiment combiner leurs forces pour les mettre hors d’état de nuire, à l’aide de compétences, gadgets et capacités inédits ! #BeGreaterTogetherDans Marvel’s Spider-Man 2, nous avons concocté de nouvelles combinaisons de capacités et compétences pour nos héros : Les nouveaux pouvoirs de symbiote et Spider-bras de Peter sont agressifs et implacables. Quant à Miles, sa puissance bioélectrique et ses capacités bioélectriques améliorées sont encore plus foudroyantes que jamais. Associez, mélangez et déployez facilement toutes leurs compétences grâce à des contrôles affinés, et créez des combos pour des Spider-affrontements ultra stylés !D’ailleurs, à propos de style, parlons un peu des tenues ! Avec 65 tenues incluant des créations originales et de grands classiques tirés des films et des comics, les joueurs auront une gigantesque garde-robe à leur disposition dans Marvel’s Spider-Man 2. Nous sommes également ravis d’annoncer le système de styles de tenue, qui a la particularité de débloquer des nuances alternatives pour certaines tenues, portant ainsi le nombre de costumes disponibles à 200 pour nos Spider-héros !