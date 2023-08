"C’est, dans mon esprit, la porte, presque comme un coup d’envoi, vers ce qui se présente comme une course de relais sur plusieurs années pour faire de nos jeux des titres de premier plan.



C’est vraiment le début de quelque chose qui va ensuite mener à Forza Motorsport, puis à Hellblade II en 2024, mais aussi à Towerborne, qui se trouve sur le salon, et à Avowed. Nous avons également des jeux que nous n’avons pas encore dévoilés, et qui vont sortir en 2024 et 2025."

" Les jeux tiers qui intègrent dans le Game Pass dont certains sont même exclusifs à nos machines et sont également d’une importance cruciale. Je pense donc que nous entrons dans une période où c’est le début de quelque chose. Ça va être vraiment spécial au cours des prochaines années !"

Starfield qui est sans nulle doutes le jeu le plus attendu devrait montré la voie pour un nouveau départ pour Xbox.Le directeur marketing de Xbox, Jerret West s'est exprimé pour le media GamesIndustry disant que c'est le début d'une nouvelle ère pour les esclu Xbox.Starfield est attendu pour le 6 septembre prochain sur Xbox séries / Pc et sera disponible le jour même dans le Gamepass.