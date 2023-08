Jeux Vidéo

Hop ! 2 petites questions !- Je veux faire de la place sur la XSX, j'ai mit mon vieux disque dur externe de la One, c'est en USB 3.0 ça marche (alors que j'avais vu sur le site de MS qu'on pouvait mettre que des supérieurs à 3.1 https://news.xbox.com/fr-fr/2020/09/24/stockage-xbox-series-x-et-s/ ), mais c'est un bout "rectangle", donc je suis obligé à le mettre devant. Alors ma question, c'est si j'achète un câble USB avec un bout comme les USB de derrière (SuperSpeed ?) le DD fonctionnera ? Pas plus vite évidement, mais c'est pour libérer l'entrée de devant.- 2eme question ! Je fais donc de la place sur le SSD interne et sur la carte expansion en virant tous les jeux One et 360 et je les envoie donc sur le disque dur externe en USB. Mais une question me turlupine. J'ai bien compris que les jeux XS peuvent se lancer qu'à partir du SSD interne ou de la carte d'extension, mais pas d'un DD ext, donc comment ça marque pour les jeux One "optimisés" XS ? Est-ce qu'à chaque fois (et je parle juste des optimisations, genre le framerate un poil de cul amélioré, le 4K etc… pas un patch qui offre la version XS), il y a le logo X|S sur le jeu dans sa ludothèque ? Donc tous les jeux One qui n'ont pas le logo, je peux les expédier sans remord sur le DD ext, je ne perdrais rien ?Mais pourquoi sur RDR par exp, il n'y a pas le logo alors qu'il y a des améliorations ? Si je le met sur le DD ext en USB, je ne perdrais rien (par rapport à le lancer du SSD / carte expansion) ?Voila, merci d'avance, et commencez à préparer les déco de Noel, ça va vite arriver !