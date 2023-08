Des images ont été officiellement partagé sur le dernier film de Hayao Miyazaki "Comment vivez vous".Sortie le 14 juillet dernier au Japon ces nouvelles images nous dévoilent un jeune garçon et son oncle qui sont les deux personnages principaux du film ainsi qu'une jeune fille.Le film est prévu de sortir au USA en septembre sous un titre différent "The Boy and the Héron", GKids sera le distributeur du film en France et si nous suivons les USA le dernier Ghibli de Hayao Miyazaki s'appelerais donc " le Garçon et le Héron".