Issue de l’esprit des créateurs des Teenage Mutant Ninja Turtles et basée sur la bande dessinée à succès d’Eastman, Waltz, Bishop, Delgado et des frères Escorza : l’adaptation officielle du jeu vidéo TMNT : The Last Ronin.

Le royaume de Myrtana subit l’invasion d’une horde impitoyable d’orques. Ayant besoin d’une grande quantité de minerais magiques pour forger des armes puissantes contre les envahisseurs, le roi Rhobar II décide d’envoyer tous les prisonniers du royaume travailler dans les mines de Khorinis.



Prévu sur X box series , Pc , Ps5

Découvrez des environnements africains uniques : des prairies luxuriantes et des forêts riveraines du sud-est aux savanes arides parsemées d’arbres et de buissons, en passant par les régions montagneuses et désertiques de l’ouest des plaines de Tikamoon.



Disponible aujourd'hui sur X box series , Pc et Ps5

Cette lettre d’amour au jeu culte des années 90 vous fera vivre une histoire aussi sinistre que mémorable à travers les yeux d’un des deux protagonistes. Dans la peau d’Edward Carnby ou d’Emily Hartwood, explorez les divers environnements, combattez les monstres, résolvez des énigmes et découvrez l’effroyable vérité sur le manoir de Derceto...



Sortie prévu le 25 octobre prochain sur X box series , Pc et Ps5.

La licence Trine est de retour avec son aventure la plus palpitante ! Dans ce cinquième opus, les Héros de Trine affrontent de fourbes ennemis qui ne reculent devant rien pour contrôler le royaume. Pas de temps à perdre pour sauver le monde de Trine !



Sortie prévu le 31 aout sur Pc , Ps4 , Switch , Xbox series et Ps5.

Némésis, déesse du châtiment, est devenue incontrôlable. Elle corrompt les fils du destin et châtie ceux qui s’opposent à elle. Combattez aux côtés des dieux et changez le destin dans Titan Quest 2, un RPG d’action inspiré de la mythologie Grecque.

Wreckreation vous donne les clés du MixWorld, un open world intégralement dédié au sport automobile ! Explorez 400 m² d’un bac à sable / paradis mécanique où vous aurez tout loisir de créer et saccager, seul ou entre amis.



Prévu sur X box serie / one , Ps4 / Ps5 et Pc

20 ans après la sortie d’Outcast, le titre d’action-aventure primé et pionnier des jeux en monde ouvert non linéaire, découvrez sa suite tant attendue dans laquelle Cutter Slade retourne dans le monde alien spectaculaire d’Adelpha. Ressuscité par les Yods tout-puissants, il ne s’attendait pas à ce qu’il allait découvrir : les Talans ont été réduits en esclavage, le monde d’Adelpha a été dépouillé de ses ressources naturelles et les fantômes de son passé sur Terre semblent liés aux forces robots ayant envahi la planète. C’est à lui que revient la mission de sauver la planète une fois de plus.



Prévu sur X box serie , Ps5 et Pc

Un tout nouveau jeu South Park arrive... en 3D. Rejoignez Cartman, Stan, Kyle et Kenny, en trois dimensions, pour célébrer le jour le plus magique de la vie d’un jeune enfant : un jour de neige ! Prenez jusqu’à trois amis et battez-vous dans les rues enneigées de South Park pour sauver le monde et profiter d’une journée sans école.



Prévu en 2024 sur Xbox series , Ps5 , Switch et Pc.