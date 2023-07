Films & Séries

(Trad par Deepl)



Un film légendaire commémorant le 40e anniversaire de DAICON IV, auquel le jeune Hideaki Anno a également participé en tant qu'amateur,

Le film original est plein de respect pour la légendaire animation d'ouverture de DAICON IV à laquelle le jeune Hideaki Anno a participé en tant qu'amateur.

Cassette Girl" sera projeté pour une période limitée d'une semaine.

Jetez un coup d'œil aux nouvelles créations de jeunes créateurs qui ont hérité de "l'esprit" du film.



Cassette Girl



<Voice cast.

Megumi Hayashibara

Koichi Yamadera



<Staff

Histoire originale / Réalisateur KOBAYASHI Hiroyasu

Direction artistique / conception des personnages Koyama Shigeto

Conception mécanique Takeshi Takakura

Scénario de Yoji Enokido

Storyboard Masa Sasayuki

Studio d'animation Département numérique couleur



<Story.

En l'an 20XX, le monde est enveloppé d'une épaisse couche de neige. Dans un monde hivernal sombre et froid, les gens contrôlent tous les médias.



Japan Animation Trade Fair est un projet de série de courts métrages que Studio Color et Dwango ont envoyé pendant plusieurs années depuis 2014.

Les œuvres d'animation omnibus créées avec amour et vigueur par divers réalisateurs dans tous les genres, y compris les projets originaux, les projets dérivés, les vidéos promotionnelles et les vidéos musicales, ont attiré beaucoup d'attention, certains d'entre eux devenant même des séries animées.

Hop un petit article pour vous signaler que pour les 40 ans de Daicon 4, le studio KHARA a mis en lignele court-métrage Cassette Girl de 2016.Cassette Girl a été présenté pour la première fois sous la forme d'un court métrage lors de la Japan Animator Expo, sponsorisée par Studio Khara. Une équipe de spécialistes ayant travaillé sur Rebuild of Evangelion a créé le court métrage : le réalisateur CGI Hiroyasu Kobayashi a réalisé le court métrage basé sur son histoire originale, le concepteur de personnages et animateur clé Shigeto Koyama a fait de même pour ce projet et l'assistant au scénario Yoji Enokido a écrit le scénario.Et le court métrage Cassette Girl avec st anglais. Je ne mets pas la vidéo en fenêtre vu qu'elle est soumis à une limite d'âge (il y a un peu de nudité), donc login obligatoire et visionnable sur Youtube uniquement :A voir aussi :