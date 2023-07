News

Sound Teams est un podcast de Third Éditions qui décrypte la musique de jeu vidéo. Ce quinzième numéro s'intéresse au compositeur Masayoshi Soken et aux musiques de Final Fantasy XIV et Final Fantasy XVI.

Lien du Podcast ci dessous :



https://open.spotify.com/episode/0A1wgBZ9ez0LwuhuZVMe9S



À l’occasion de la sortie récente de Final Fantasy XVI, l'équipe dea choisi d’aborder le travail de celui qui a parfois été désigné comme le successeur de Nobuo Uematsu, puisqu’on lui doit l’imposante bande originale de Final Fantasy XIV et celle du seizième volet.Vous l’aurez reconnu, il s’agit de! Néanmoins, la déception de l'équipe a été grande concernant la bande originale de FFXVI. De fait, en sus d'aborder la vie et l'oeuvre éclectique du talentueux Masayoshi Soken, ce numéro aborde également divers sujets autour de la production d'une musique de jeu vidéo, en revenant sur le rythme de travail de Soken, la place des arrangeurs, le choix de ne pas avoir eu recours à un orchestre pour FFXVI, et ce que ce choix signifie en regard de l'historique de la saga Final Fantasy.Pour aborder tous ces sujets,s'est entouré des experts(cofondateur de Wayô Records, auteur des livres La Légende Final Fantasy XIII et La Légende Final Fantasy XV) et(musicien,, compositeur, auteur des Ludothèques Panzer Dragoon et The Last Story, et du livre L'Oeuvre de David Simon).j'ai pas fini le podcast mais on y apprend des choses intéressantes, notamment sur les conditions de la création de la BO de XVI