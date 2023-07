Jeux Vidéos

J'ai quelques questions sur la Steam Deck !Peut-on brancher celle-ci à un PC et utiliser le PC comme on va dire ... hummm ... interface ? Pour avoir un clavier ? Genre j'ai envie de jouer à Age of Empire II HD Edition est-ce que mon PC peut servir juste d'interface écran clavier et la Steam Deck sera alors comme l'équivalent de la console Switch en mode deck ?Sur la même idée de question est-ce que mon PC tiendra cette connexion avec le Steam Deck si celui-ci n'est pas très puissant ?Compatibilité tout ça ?Ou alors est-ce que plus simplement j'ai juste à brancher la bête sur ma Télé et d'avoir ensuite clavier souris à part ? Peut être branchés tout les deux en Bluetooth ?Enfin quel version est la plus intéressante ?