Masahiro Sakurai, le créateur de Kirby et de Super Smash Bros, se livre à une nouvelle déclaration sur ce dernier dans sa toute dernière vidéo YouTube (puisque je le rappelle, il anime désormais une chaine YouTube).

La question est de savoir ce qui se passera la prochaine fois. Je veux dire, ce qui viendra après Super Smash Bros Ultimate. Une option serait de séparer la série elle-même du créateur original. Mais pour l'instant, du moins, je ne peux pas vraiment imaginer un titre Smash Bros sans moi. Vous pouvez penser que c'est une position naturelle pour quelqu'un dans mon rôle, mais je le dis en toute objectivité. Je ressens la même chose que le président Iwata lorsque nous avons formé l'équipe de Super Smash Bros Brawl. À l'heure actuelle, nous n'avons personne qui puisse simplement prendre les rênes. (note: Iwata avait demandé à Sakurai qui avait quitté Hal Laboratory de venir bosser sur le prochain Smash Bros, autrement Nintendo aurait porté Smash Bros Melee sur Wii) Smash Bros est un titre énorme et important pour Nintendo, il est donc légitime de penser qu'il y en aura un autre à un moment ou à un autre, mais il va falloir travailler pour savoir exactement comment y parvenir. Pour ma part, j'aimerais continuer à travailler avec Nintendo dans la mesure de mes possibilités.

