S'il y a des fans d'FFVII ici, connaissiez-vous cette publicité sur le remake qui se transforme en court-métrage ?Personnellement je la connaissais depuis la sortie du jeu en 2020 et elle m'a toujours foutu des frissons, rapport à mon vécu et le lien qu'elle essaye de créer entre anciens et nouveaux joueurs !Confirmant presque aussi que les prochaines parties du jeu vont suivre globalement le jeu original tout en y ajoutant des éléments de la compil' et des surprises, comme "prévu" du coup.J'ai re-soustitré et reposter la vidéo en meilleure qualité.Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ?