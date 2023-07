TMNT : The Last Ronin II Ré-volution



La suite de The Last Ronin ce précise , après des rumeurs , la suite du comics est enfin officiel !

On retrouve toujours Eastman et Waltz au scénario accompagné de Ben Bishop, Esau Escorza, Isaac Escorza et Edgar Delgado aux dessins, à l'encrage et à la couleur.



The Last Ronin II Ré-volution sortira le 13 décembre prochain. ( En espérant que Hi Comics nous le sortira en français bientôt )

-Gen V le spin of de The Boys sortira le 29 septembre sur Prime Vidéo.

The Marvels s'offre une nouvelle bande annonce et une affiche.

- Invincible saison 2 a son nouveau trailer et débutera le 3 novembre prochain pour une première partie et la seconde partie de 8 épisodes sortira début 2024 après une pause.



Pour patienter un épisode spécial est disponible sur Prime video centré sur Atom Eve

- The Walking Dead : Daryl Dixon a son trailer pendant qu'un spin of The Walking Dead : The Ones Who Live a son teaser.

Warner Bros Animated annoncé les prochains films d'animation et 2 nouveaux titres prévu pour 2024.

Justice League : Crisis on Infinite Earths et Watchmen