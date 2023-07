News

Cela fait un moment déjà que les sons synthétiques ont commencé à influencer le monde de la musique orchestrale. Je pense qu'il sera difficile de synthétiser un jour quelque chose d'aussi convaincant qu'une véritable interprétation.

En même temps, il y'a certaines personnes chez qui la musique synthétique touche la corde sensible, notamment les joueurs et les amateurs de musique de jeu. Ces dernières années, les avancées de la musique du jeu vidéo ont été remarquables et la quantité de données que l'on peut intégrer dans un jeu a tellement augmenté qu'elle est sans commune mesure avec ce que nous avons connu par le passé.



certes, les joueurs les plus anciens sont habitués aux puces sonores intégrées, et je pense que cette proximité avec des sons clairs et distincts et des rythmes réguliers signifie beaucoup pour nous. Mais si vous en parlez à des gens qui ne jouent pas, ils s'accorderont pour dire qu'une interprétation réelle est meilleure pour la musique. Concilier ces deux visions contradictoires reste un sujet de préoccupation, notamment dans le cas de la série Final Fantasy, qui utilise traditionnellement de la musique générée par la console. Il faut aussi prendre en compte des facteurs extérieurs à la musique.

D'autres éléments ont évolué avec le temps, comme l’amélioration de la qualité graphique due à l'augmentation de la taille des fichiers vidéo, ce qui signifie qu'il faut bien réfléchir à cet équilibre. Les compositeurs de musique de jeu vidéo, dont je fais partie, sont encore en pleine période de transition.

J'entends souvent dire "la musique synthétique n'est-elle pas suffisante ?"

mais cela signifie qu'il s'agit d'instruments échantillonnées et que, donc, ce ne sera pas interprété par un musicien qui comprend ce qu'il joue. Je crois que nous avons tendance à éviter la question de savoir ce que cela signifie vraiment.

Bien sur, même avec une interprétation réelle, l'enregistrement consistera à

couper et coller des parties de cette interprétation. Certains diront qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de vraiment de différence.

Le Son synthétique est basé sur les lois de la physique, sui sont utilisées pour faire réagir les atomes qui composent nos oreilles et nos cerveaux.

En fin de compte, il se peut qu'il joue avec nos sens et nous émeuve d'une manière aussi étrange qu’indéfinissable.

M106 Final battle prototype + a constitué les bases de Nascent Requiem, mais je l'ai rééditée pour ce disque afin de démontrer les problèmes posées par les sons acoustiques et synthétiques.





Edit Instruments et sons synthétique







Version originale orchestrale





Je précise que l'interview traduite a été rédigé par l'auteur du livrepar Jérémie Kermarrec.Je vous invite grandement a lire les différents ouvrages de la third édition si vous voulez vous documenter sur vos jeux ou saga favorites.Ils ont écrit un super bouquin sur la xeno séries que je recommande, y'a un millions d’anecdotes croustillantes sur les développements de xenogears et saga.Un livre sur les xénoblade est d'ailleurs prévu