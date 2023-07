Jeux Vidéos

Bon j'ai pu m'acheterla semaine dernière et j'aurais pas mal de chose à dire sur cet opus deDéjà disons le niveau gameplay et musique ce jeu délivre sa promesse et nous en met plein les mirettes et nous offres des moments grisants contre des adversaires(Jeu de mot voulu) je vais donc pas forcément revenir dessus.Premier bémol serait sur le sous titrage / voix du jeu / traduction dommage que le jeu fut pensé d'abord pour l'Anglais, car on mettant le jeu en japonais on vois clairement que niveau voix ça correspond pas et en mettant en japonais je me suis rendu compte de pas mal de sous titre en français n'avait aucun sens.Mon second et plus gros bémol sur le jeu est sur l'histoire je m'attendais vraiment plus un FF centré sur clairement des intrigues géopolitique mais non dès l'apparitioncette intrigue vole en éclat et je trouve ça dommage.Surtout que durant l'histoire on nous révèle qu'il y avait un dominant hôte duj'aurais bien voulu le voir mais rien. On nous parles des continents extérieur mais on les vois pas.Du coup tout le laïus avec Ultima et son origine reste confus sont-ils à 100% originaires de la planète de FFXVI ou viennent-ils d'un autre monde ?La fin semble rusher et dommage qu'on est pas de fin heureuse.Je rajoute aussi ce petit point tatillon je trouve que les relations deavecainsi queauraient pu être plus poussé. Car j'ai pas vraiment la sensation que les pouvoirs acquis de ces quatre personnages ont vraiment un impacte psychologique sur Clive. Peut être Barnabas mais pas les 3 autres selon moi.De manière global le jeu est très bien mais je mettre une note équivalente à son chiffre qu'il porte 16/20 mais gros soucis étant porté sur l'histoire du jeu plus que les graphismes / musique / jouabilité.