Je sèche un peu en ce moment, je cherche des séries qui vaillent le coup d'être vu, pas des trucs pour passer le temps.J'ai du mal à trouver des choses dans mes gouts, on a beau être submerger de séries avec toutes ces innombrables plateformes, on est plus sur la quantité que la qualité. Il est loin le temps du grand HBO des années 2000.Ce que je ne veux pas c'est tout ce qui est adolescents, de gens avec des pouvoirs, tout ce qui est Marvel/Starwars/DC etc. Toutes les séries au succès incompréhensible comme la Casa De papel etc.Ma dernière claque était la série 1883 que je recommande à tous.Je m'en remet à vous