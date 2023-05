Bonjour à tous Je demande si vous auriez eu toutes les infos de ce qui va se passer entre novembre 2020 et après la conférence du PlayStation showcase vous auriez Choix 1 Garder votre PS4/PS4 Pro Choix 2 Acheter une PS5 Choix 3 Un PC Rappelle des VRAI exclus PS5 si ca sort sur ps4 et pc je ne compte pas Déjà sortie Demon's Souls Ratchet & Clank: Rift Apart Destruction Allstars Va sortir Final Fantasy XVI Marvel's Wolverine Marvel's Spider-Man 2

Who likes this ?

posted the 05/26/2023 at 11:06 AM by mrponey