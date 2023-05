Je sais bien qu'on ne sait rien sur la Switch 2 mais je me pose une question avec la sortie de la Steam Deck et de la Asus Rog Ally :La Switch 2, n'est elle pas déja hors course ?Les pro N diront "Rien a voir les autres consoles coutent trop chère et Nintendo ne vise pas le même public". Mais soyons Honnête, la Switch coute déja trop chère pour ce qu'elle offre niveau hardware. Je sais bien que les jeux c'est le plus important.Mais il faut avouer que jouer sur une Steam Deck ou un Asus Rog Ally a "tout" les jeux PC, et les jeux sous émulateur c'est quand même plus intéréssant qu 'un hardware probablement déja périmé avec la Switch 2.En plus si c'est le même genre d'architecture que la Switch 1, les mecs pourront adapter l émulateur Switch pour faire tourner les jeux Switch 2.C'est a ce demander ce que va vraiment offrir Nintendo. Je ne pense pas qu'ils voient ca d'un bon oeil les consoles portable ultra puissante. Ils sont déja largué fasse a la puissance d'une PS5 ou d'une Series X.Donc je vous le demande, vous sauteriez sur la Switch 2 parce que les jeux Nintendo d'abord surtout avec un nouveau Gimmick ! ou vous allez hésiter pour le gaming portable ou rester sur Switch 1 encore longtemps ?