Après avoir bien torché le jeu, je me suis dit qu'un petit top dédié à ce monument de Rockstar n'était pas de trop, et pourquoi pas en faire quelques autres sur ce jeu par la suite on verra.10)- Ouais, un pourri pour démarrer ce top. Micah Bell, qui déjà s'entend pas vraiment avec Arthur Morgan, est l'un des principaux antagonistes du jeu même si il en a pas l'air au départ. C'est un personnage "méchant" réussi dans le sens où Rockstar ont vraiment réussi à en faire un personnage antipathique au possible. Raciste, se moquant éperdument de Arthur en l'appelant Crache poumons ou cul terreux, c'est aussi lui le traître qui vend la mèche à la Pinkerton pour traquer les hors la loi, comme nous l'apprend l'agent Milton. Ce salopard trouvera la mort à la toute fin du jeu, blessé par Dutch et achevé par Marston. A noter que si notre honneur est bas durant la confrontation, il tuera Arthur.9)- On ignore son vrai nom, les membres se contentant de l'appeler L'Oncle. C'est le doyen du groupe et un gros feignant qui passe son temps à picoler et à dormir, se plaignant de pas pouvoir faire grand chose à cause de son "lumbago" imaginaire. C'est un personnage assez marrant, qui était déjà présent dans RDR de 2010. Quand on fait la mission avec lui ou il faut braquer une diligence, le fiasco est total car l'Oncle s'est complètement planté en disant qu'il n'y aurait pas de garde. Beaucoup plus tard dans le jeu, il se fera kidnappé par les Frères Skinner, une bande de cinglés vivant à Tall Trees et adepte de la torture et de la mutilation. Il se fera sauver par John et Charles. Il aidera aussi, non sans être poussé au cul, à construire Beacher's Hope, la maison de John. Il finira tuer par les agents fédéraux dans RDR. Il hésite pas non plus à critiquer John sur ses manières de faire, notamment avec sa femme.8 )- Ancienne prostituée, elle se fait recueillir par Dutch alors qu'elle a à peine 20 ans. Ayant eu quelques aventures avec quelques membres de la bande d'après les rumeurs, Abigail tombera cependant amoureuse de John, avec qui elle aura un fils Jack même si ce dernier ne sait pas si il vient de lui car ancienne prostituée tout ça tout ça. Et aussi une fille même si décédée très jeune. Abigail est une vraie mère poule constamment inquiète pour son fils, et pour son "crétin de chéri" comme elle dit. C'est une femme gentille et bienveillante (et très belle je trouve) Plus tard dans le jeu, elle se fera capturée par les agents fédéraux mais sera secouru par Arthur et Sadie, d'ailleurs c'est elle qui tue Milton.Vers la fin du jeu, après la mort de Arthur, elle habitera avec John dans un ranch même si c'est pas à eux, elle qui rêve de vivre dans sa propre maison. Elle quittera John temporairement, voyant que son comportement n'a pas changé, et qu'il a la fâcheuse habitude de les mettre elle et son fils en danger. A la toute fin du jeu, elle devient la femme de John car ces derniers se marient. Elle mourra quelques années après John dans RDR d'une cause inconnue.7)- Le membre de la bande le plus jeune. Lenny ayant été accusé de meurtre après avoir tué l'assassin de son père. Il sera quelques temps en caval après être recueilli par Dutch . Lenny souffre de racisme, notamment à cette époque. Il s'entend particulièrement bien avec Arthur avec qui il se prend une cuite mémorable dans une des missions du jeu. C'est un personnage qui n'est pas trop pris au sérieux par les autres membres du groupe à cause de son jeune âge.Il denichera avec Arthur l'un des repères de la bande, dans les marais. C'est un personnage gentil, toujours prêt à aider les autres en toute circonstances. Il se fera malheureusement tuer par les agents fédéraux lors du braquage raté de Saint-Denis.6)- Bras droit de Dutch et l'un des fondateur de la bande de Dutch. C'est aussi son meilleur ami. C'est un baratineur de première très intelligent, ayant souvent un coup d'avance et qui évite parfois à la bande de se mettre dans des situations catastrophique. Il arrive à embobiner comme pas possible la famille Braithwaite, (c'est d'ailleurs très drôle) en leur volant de l'alcool de contrebande.Il hésite pas non plus à remettre en question les décisions de son ami Dutch, le jugeant parfois totalement irresponsable. Il trouvera la mort lors du braquage raté de Saint-Denis, ayant dit lui même à Dutch que c'était une très mauvaise idée. Dutch perdra totalement la boule lors de la mort de son meilleur ami.5)- Né d'un père noir et d'une mère indienne, Charles Smith est un des membres de la bande le plus récent. Il est là que depuis quelques temps, ayant fuis sa famille à l'âge de 13 ans. C'est un personnage charismatique, remettant parfois en question les décisions du groupe et que personne n'ose emmerder vu la carrure du bonhomme.Charles est également un excellent archer, et un survivant vétéran qui sait s'adapter à l'environnement et la faune sauvage, montrant quelques rudiments de la chasse à Arthur. Vers la fin du jeu, après la dissolution du groupe, il gagne difficilement sa vie en combattant à Saint-Denis. Retrouvant John, il l'aide à fonder Beecher's Hope, et s'installe quelques temps avec son ami avant de partir définitivement au Canada car lui aussi veut fonder une famille.4)- Le charismatique leader du groupe et recherché dans 5 états rien que ça. Dutch fondera avec Hosea la bande de Dutch, et recueillera notamment John et Arthur qu'il considère tout deux comme ses fils et ses deux "chouchous" bien qu'il ait une petite préférence pour Arthur.Il essaie de faire de son mieux pour mener la bande à la richesse avant de déguerpir pour une meilleure vie. Mais à chaque fois, cela se révèle être un échec cuisant, il a une liaison avec Molly mais cette dernière le trahira voyant que Dutch ne l'a calcule plus. Il tuera Leviticus Cornwall, sous l'incompréhension d'Arthur.Dutch basculera peu à peu vers la folie lorsque son meilleur ami et mentor Hosea se fera tuer lors du braquage de SD. Après ces événements, Dutch perdra la confiance de ses membres, et notamment de Arthur, qu'il verra mourir sous ses yeux.Vers la fin du jeu, Dutch se cachera au Mont Hagen avec Micah Bell, retrouver par John, et après quelques discussions, il tira sur Micah et disparaîtra. Dans RDR il se suicidera en se laissant tomber du haut d'une falaise, acculé par John et les agents fédéraux. Ayant qu'un rôle mineur dans RDR, c'est vraiment dans le 2 qu'il dévoile tout son potentiel, ne voulant au final que le meilleur pour sa bande, il finit par les mener à leur pertes.3)- On bascule dans le top 3 avec le meilleur personnage féminin du jeu, Sadie Adler. Sadie rejoint les hors la loi après que les Odriscoll assiège sa ferme et tue son mari au début du jeu.Par la suite, ayant ras le bol de faire la cuisine avec Pearson, elle part avec Arthur faire quelques emplettes dans une ville avant de se faire attaquer par quelques pillards sur le chemin. Arthur voyant qu'elle se débrouille particulièrement bien avec une arme à feu, et n'ayant pas peur de mourir, décide de plus la laisser faire la bouffe.Par la suite, elle aidera Arthur à sauver John retenu prisonnier sur une île et condamné a mort, Dutch n'en ayant que faire du sort de John. Après la dissolution de la bande, Sadie deviendra chasseur de prime expérimenté, et exercera le temps de quelques missions avec son adjoint John, qu'elle retrouvera quelques temps plus tard.Sadie voue une amitié fidèle avec les membres du groupe, et particulièrement à Arthur, John et Abigail. Elle se lancera aussi à la traque de Micah, responsable de la dissolution du groupe, avec l'aide de John et Charles. Elle sera blessée durant l'affrontement mais finira par s'en sortir. Elle partira ensuite pour découvrir l'Amérique du Sud, après avoir vécu quelques temps avec John et sa famille à la ferme, continuant probablement son activité de chasseur de prime.2)- Personnage principal du premier RDR, on le retrouve en tant que personnage secondaire et jouable à la mort de Arthur. Ayant disparu un an de la bande sans donner de nouvelle ni à Arthur ni à sa famille, ce dernier lui en veut et lui fait bien comprendre. John est un mauvais père et un mauvais compagnon comme il se décrit lui même, même si il essaie de faire de son mieux.Très peu présent pour son fils Jack, le délaissant et obligeant Abigail de demander à Arthur de s'occuper de lui. Il hésite cependant pas à le secourir lorsque que Jack se fait capturé par une riche famille de Saint Denis. John se fera capturé et emprisonné après le fiasco du braquage de SD. Il sera secouru par Arthur et Sadie avant sa mise à mort par pendaison.En voulant terriblement à Dutch de le laisser à son triste sort et de ne pas avoir bougé le petit doigt, Arthur lui conseil de fuir avec sa famille pendant qu'il est encore temps, voyant la catastrophe arrivée. Ce qu'il finit par faire. La suite vous la connaissez, comme je l'ai écrit plus haut.Je rajouterai néanmoins qu'il considérait Arthur comme son frère et que c'est grâce à lui qu'il est encore en vie. Il lui rend hommage en gardant son chapeau, même si il a du mal à parler de son ancien ami. John se fera tué en 1911 par les agents de Edgar Ross, à la fin de RDR.1)- Personnage principal du jeu, et d'un charisme et d'une profondeur hallucinante, c'est clairement un des meilleurs personnages de jeu vidéos que j'ai pus voir. Arthur Morgan est né d'une mère nommée Béatrice qui décèdera pendant l'accouchement et d'un père hors la loi qui mourra aussi quelques temps plus tard lors d'une bagarre ayant mal tournée.Par la suite orphelin et enfant des rues, il se fera recueillir par Dutch très jeune, ce dernier avec John, les considérant comme leur fils. Il eu un fils avec une serveuse, Isaac, mais comme Arthur vivant dangereusement, sa compagne décida de garder l'enfant, et Arthur leur renda visite régulièrement.Sa compagne et son fils finiront tuer pour 10 dollars par une bande de bandits aux noms inconnu, rendant Arthur désespéré. Ensuite, il aura une liaison avec une femme nommé Lily, mais elle finira par le quitté à cause de sa vie de hors la loi, malgré elle car elle l'aime encore.Par la suite, Arthur attrape la tuberculose alors qu'il essaie de récupérer l'argent de la bande "emprunté" par une famille pauvre et se fait toussé au visage par un homme malade. Il l'apprend par son médecin, lui disant que cette maladie n'est pas soignable à cette époque à moins d'un miracle.Le jeu nous montre bien l'ampleur de la maladie sur notre personnage. Arthur tousse beaucoup, dès qu'il fume, qu'il mange ou pendant les cinématiques. Il maigrit à vu d'œil jusqu'à être en sous poids. Il est appelé crache poumons par Micah, se sachant condamné, Arthur décide à ce moment là de commencé sa rédemption.Vue les horribles choses qu'il a fait avant, il décide de faire "le bien" pour les derniers instant de sa vie. Il aide notamment John à fuir avec sa famille, (même si c'est selon le choix du joueur qui peut choisir d'aller récupérer l'argent) aide une femme et son fils à s'enfuir d'une ville après que celui ci ait tué son mari etc...Malheureusement, sa mort est inévitable et il décèdera de sa maladie lors de la confrontation avec Micah, au soleil levant en haut d'une montagne. A noté que si notre honneur est bas à ce moment là, c'est Micah qui le tue.Au générique de fin, on peut voir son ancienne compagne pleurer sur sa tombe, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le jeu. Un sacré personnage qu'on fait Rockstar, ça va être difficile de faire mieux que ce Arthur Morgan ! Il m'a tellement marqué que je l'ai foutu en avatar x)J'espère que ce top vous aura plu en tout cas