(pour ceux qui n'ont pas terminé le DLC de Xenoblade 3)Alors, pour ceux qui ont fini l'histoire additionnelle de Xenoblade 3 "Un Avenir Retrouvé" (Future Redeemed) disponible la semaine dernière, alors qu'est-ce que vous pensé qu'on aura par la suite entre :1) Xenoblade et Xenosaga sont dans le même univers : le prochain opus c'est la fusion des 2 séries, KOS-MOS atterrie dans le monde unifié de Xenoblade 1+2 "Nouvelle Terre".2) Rien, mais ces cameo présagent probablement un Xenosaga 4 par Monolith Software, ou au moins les portages HD de Xenosaga I+II+III par Bandai-Namco au minimum (sachant que Bandai-Namco a aujourd'hui investi dans le portage HD de Baten Kaitos qui est largement moins populaire, ne pas le faire avec Xenosaga serait vraiment étrange).3) ... Xenoblade X2!!!!.... (non sans blague, c'est impossible sans détruire tout le prologue de ce jeu XD).A mon humble avis (je n'ai pas fait Xenosaga), Xenoblade et Xenosaga restent des univers séparés et la scène post-crédit de Future Redeemed reste assez évasive pour permettre aux fans de s'imaginer que ça ne peut pas être autre chose que KOS-MOS sans rien montrer de concret, mais en effet Future Redeemed vient donner des éléments qui collent plus ou moins avec le lore de Xenosaga dans le sens où on pourrait très bien considérer Xenoblade comme une explication officieuse par Tetsuya Takahashi de la disparition de la Terre dans Xenosaga et qui est visible à la fin de Xenosaga III, officieuse vu que les 2 IP appartenant à 2 compagnies différentes c'est compliquer de simplement dire que "c'est canonique, Xenoblade est une préquelle".On sait que ce DLC marque un point final à l'histoire de Shulk et Rex ainsi que de leur monde respectif résultant de l'action de Klaus, mais pas la fin de la marque et son univers donc très hâte de voir ce que Monolith Software a dans le ventre pour la suite.Sinon concernant mon avis sur le DLC et surtout l'histoire additionnelle, c'est pour moins qui ne suit pas fan du dématériel un excellent contenu additionnel payant que moi en tout cas j'ai vu à ce jour.Le jeu offre une très bonne manière d’explorer chaque recoin de Cent-Omnia, la région centrale d’Aionios. Chaque ennemi, chaque objets, chaque lieu, chaque interaction sur la map a un pourcentage de complétion et vous donne des points qui permettent d’améliorer vos personnages. Vous avez aussi un appareil qui permet de détecter les trésors en explorant et vous pourrez aussi trouver des "tour" à activer pour scanner la zone et révélé les points d'intérêt sur la map. J’ai terminé le jeu le week-end dernier en un peu plus de 20h et actuellement +32h pour le presque 100% (me reste 8-10% en monstres), pour les plus rapides vous pourrez terminer en moins de 10h, comme avec Torna The Golden Country l’histoire est courte et directe mais au moins ici il n’y a pas le « mur de la communauté » qui force à réaliser des quêtes annexes pour avancer dans l’histoire, même si ici il faudra tout de même réaliser quelques tâches de complétion pour améliorer vos personnages, en tout cas c’est vraiment beaucoup plus agréable ici.Malgré un casting très particulier ici qui est qu’en même composé de deux « soldats random de Keves et Agnus » (pas si random que ça évidemment, mais c’est pour illustrer le fait qu’ils tombent à point nommé) et 2 « vétérans » fan-service qu’on aime ou qu’on n’aime pas, j’adore spécialement la dynamique entre Matthew et A qui pour moi n’égalise peut être pas l’amour entre Noah et Mio mais est plus intéressant sur le fond. L'histoire ne répond pas à toute les questions (comme comment Melia s'est faite capturer par Moebius, et qu'est-ce que fout Nia pendant ce temps vu qu'elle se planque) mais fait suffisamment pour couvrir la période des Fondateurs de la nouvelle Cité (celle du jeu de base), même en donnant du contexte à N (qui a détruit la Cité originelle et la vraie raison derrière cet évènement), et faut faire aussi certaines quêtes annexes pour comprendre par exemple pourquoi Shuk et Rex sont là alors qu'ils devraient ne plus exister en théorie.Concernant le fan-service, il est largement orienté sur Xenoblade 1, que ce soit le level-design (Plaine de Gaur, Gran Dell et Forteresse de l'Exile, Colonie 9, Lac de Raguel et Montagne de Valak fusionné tout deux avec les ruines de Tantal, et avec l’Île Prison comme dernière zone) ou l'histoire et les interactions ou les quêtes qui mettent en avant plutôt Shulk et son univers plutôt que Rex, ce dernier a ses moments aussi (comme lorqu'il revoit sa "fille" au travers de Glimmer) mais moins conséquent j'ai trouvé (il reste supérieur à Shulk en terme de gameplay). Ils vont jusqu’à remettre les musiques remixées de « Colonie 9 » et « Time to Fight ! » qui sont les premières musique (passé l’intro) que l’on entend de la série, c'est comme si la boucle était bouclée. Absent dans Xenoblade 2, Torna et Xenoblade 3, on a ENFIN le retour de l’indication de détection des ennemis de même niveau ou supérieur, même si ici ça n’est basiquement que 2 types (à la vue et à la présence).L’OST est excellent. Il y a évidemment des reprises du jeu de base, mais les 2 nouveaux thèmes d'exploration sont excellents. « Gorge d'Aurora » est certainement le meilleur thème de prairie depuis Jambe de Bionis qui est d'ailleurs certainement son inspiration directe, et « Montagne Noire » est un thème vraiment intense que ce soit en vers journée ou nuit, on sent la finalité de l'aventure. Le remixe du thème « Zanza the Divine » pour le combat final contre Alpha qui ajoute de l'electro est aussi très bon. « Future Awaits » le thème de fin est mon nouveau thème préféré devant « Beyond the Sky » de Xenoblade 1.Mes seules critiques restent (très très) personnelles, Na’el est jouable à un moment donné de l’histoire, mais elle n'est plus jouable à la fin du jeu, considérée comme un héros (le même système que le jeu de base). Et du coup je ne comprends pas que ni Panacea ni Linka soit des héros en fait vu qu'elles peuvent se battre, surtout qu'elles sont avec Riku en invités presque tout le long de l'aventure.Bref, mon avis reste pas très développé, en vrai je ne savais pas comment aborder ce contenu en article mais c'est malgré quelques appréhensions que j'avais avant, Un Avenir Retrouvé une excellente addition au jeu de base Xenoblade 3. Le reste du DLC, qui ajoute 4 héros (Ino et Masha + Shulk et Rex) et les défis, reste moins conséquent que le DLC de Xenoblade 2 où il semble y avoir sensiblement plus de contenus.