Le film Saint seiya a eu une avant première au japon hier.On peut voir une assez grosse quantité d'avis debarquer sur twitter.et la très grande majorité des avis sont pour l'instant...très positif.La plupart des gens disent que l'intrigue est différente de l'oeuvre d'origine mais très respectueuse du travail de Kurumada et de l'esprit de Saint Seiya.De plus, elle est bien rythmé et pose bien les personnages et les bases de l'univers rendant l'univers accessible aussi aux neophytes sans trop rusher.Les points les plus appreciés sont les scenes d'actions la sincérité de l'adaptation, le respect du travail de Kurumada ainsi que l'esprit de l'oeuvre clairement présent, suivi de la prestation des acteurs (surtout, Mackenyu, Madison Iseman et Marc Dacascos).Les gens ont aussi apprecié les armures qui font plus armure qu'elles en ont l'air dans le trailer (le fait de les avoir vu exposé juste devant eux avant l'avant première et de juger de la texture en face)Certains commentaires disent qu'il serait bon que cette adaptation deviennent la référence pour les adaptations de manga à Hollywood et la compare aux films Xmen du début des années 2000.