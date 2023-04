Anime

Dernièrement, je me suis reregardé certains films DBZ.



On le sait tous, ces films sont impossibles à placer dans la série, hors les infos officielles les considèrent comme canon, mais hors continuité.



Ce qui signifie que ces films peuvent avoir eu lieu, mais dans une continuité différente de la série (un peu comme la continuité de Trunks).



Et c'est là que je me suis dit.



Mais à quoi ressemblerait le déroulement de DBZ dans cette continuité et j'ai fait mon déroulement des évenements.



-Premièrement, Goku a déjà revu Tortue géniale, Bulma et Krilin pour leur présenter Gohan avant le début du manga, ce qui explique qu'ils connaissent déjà Gohan dans le film Garlic.



-Après, le film Garlic a lieu avant l'arrivée de Radditz.



Pour le combat contre Radditz, Goku et Piccolo arrivent à la battre sans que Goku meurt, possiblement car Goku ne lui a pas laché la queue ou grace au fait que Goku soit un peu plus fort suite à son combat contre Garlic ou que Radditz soit arrivé plus tard.



Comme Goku n'est pas mort façe à Radditz, les personnages n'ont pas abordé les Dragonball face à lui et donc Nappa et Vegeta se sont moins pressé pour venir sur Terre et les heros se sont mieux préparés à leur arrivée.



Dejà, Goku a eu un Zenkai suite à son combat contre Radditz mais ensuite,

Le Tout puissant l'a tout de même envoyé voir Kaio avec des Senzu lui servant de nourriture le temps du trajet.

En courant jusqu'à l'extreme limite de ses capacités pour économiser les Senzu pour arriver chez Kaio, Goku a eu d'autres Zenkai avant d'arriver chez Kaio qu'il n'a pas eu vu qu'il était mort.

Tout celà a fait que Goku est revenu sur Terre plus puissant que dans le manga

Et automatiquement vu que Nappa et Vegeta se sont moins pressé, il est revenu avant leur arrivée et la Z team a eu un peu plus de temps pour s'entrainer.



Celà a fait que la Z team a put battre Nappa et Vegeta certes difficillement, mais sans mort, Goku affrontant Vegeta et le reste de la Z team faisant front commun contre Nappa.



Après celà, les films le robot des Glace et le combat Fraticide ont lieu(sauf l'epilogue du combat Fraticide qui a lieu après l'arc Namek) offrant à chaque fois un Zenkai supplementaire à Goku.



Lors du film le combat Fraticide, par le scouter de Thales, Freezer a appris l'existence des Dragonball (vu qu'elles ont été utilisé au début du film) et part sur Namek pour les obtenir.

De leur côté, la Z team part sur Namek pour obtenir les Dragonball de Namek pour restaurer la terre qui a souffert lors du combat contre Thales(et eventuellement rescussiter Chaozu, Yamcha et Tenshinhan qu'on ne revoit en forme que dans l'épilogue du film).

Goku lui est à l'hopital suite à ses blessures lors de son combat contre Thales.

Vegeta, lui, apprenant que Freezer est parti obtenir un artefact devant lui donner la vie éternelle cherche à le doubler.



-On se retrouve avec une situation assez proche de l'arc Namek mais un an plus tard.

Même si Piccolo, Yamcha et Tenshinhan sont avec eux, aucun d'entre eux n'a le niveau pour battre Zarbon, Vegeta ou Dodoria a ce moment de l'intrigue.

Cependant, Goku étant à ce moment de l'intrigue plus puissant dans cette continuité que dans la principale grace à ses Zenkai plus nombreux, quand il sera face à Freezer, il galera moins et sera capable de le battre de justesse avec le Kaioken x 20 ou le Genkidama.

Cependant, le vaisseau de Bulma ayant été detruit au début de l'arc et celui de Goku n'étant pas équipé pour plusieurs personnes, ils rentreront avec les capsules du commando Ginue. Goku en profitera pour apprendre le deplacement instantanné et les autres rentreront sur terre.

C'est alors qu'a lieu l'arc HS Garlic, après Goku reviendra sur terre

Lorsque la Z team ressucitera les victimes de Freezer, Vegeta sera dans le lot et il s'entrainera à fond pour avoir sa revanche sur Goku.

-C'est pendant cette periode que se déroulent les film Slug et Cooler, Goku devenant Super Saiyan dans cette continuité pour la première fois façe à Cooler et non Freezer.

-Vegeta arrivera après ça sur terre et se fera facilement battre par Goku maintenant Super Saiyan. il restera chez Bulma comme dans la série et s'entrainera pour depasser Goku.



On arrive alors au retour de Freezer et l'arrivée de Trunks. Avec Goku de présent, Trunks n'a même pas besoin d'intervenir, mais il previent Goku et lui donne le médicament.



Les heros s'entrainent, Goku prend son médicament, ne tombe pas malade, et C19 et C20 arrivent plus tôt que prévu. Goku bat assez facilement C19, Gero arrive à s'enfuir et active C17 et C18 qui le tue.



Cependant, ils n'activent pas C16 et s'en foutent de tuer Goku. Cependant, Vegeta qui est arrivé n'appreciant pas d'être ignoré les attaquent, ils explosent tout de même la Z team et se barrent.



Piccolo, frustré d'être impuissant fusionne avec le Tout Puissant pour avoir le niveau pour le match retour mais en fait C17 et C18 se contentent de faire des petit larcins et passent inaperçus.



Goku va chercher Dendé sur Namek pour avoir des Dragonball de remplacement.



-C'est alors qu'à lieu le film Les 100000 guerriers de métal



Trunks arrivent un peu avant pour les aider mais apprend que les Cyborg ont disparu, il restent quelques temps pour voir si ils vont réapparaitre.



-C'est alors que le film l'attaque des Cyborg a lieu, C13, C14 et C15 arrivant à la place de C17 et C18 dans la continuité de Trunks.



-Après ce combat, Dendé s'inquiète de la disparition d'energie d'être humain en masse, on se raccroche sur l'arc Cell et Vegeta et Trunks vont s'entrainer dans la salle de l'esprit et du temps alors que le reste de la Z team cherche C17 et C18 pour les desactiver et les detruire avant que Cell les trouvent.

Mais Cell les suit en cachette et les utilise pour trouver les Cyborg et absorbe C17.

L'arc continue ainsi jusquà ce qu'à la fin du combat contre Vegeta.



-Le film Broly se passe au début des 10 jours avant le Cell game, Goku a precisé dans le manga qu'il veut se reposer afin d'être en forme pour battre Cell.

Je dis au début car l'humanité n'est pas encore au courant de l'existence de Cell.



-Le film "les Mercenaires de l'espace est très facile à placer", vu qu'il se passe peu de temps après la mort de Cell.

Le retour de Broly est lui aussi facile à placer, il a lieu pendant le mois où Gohan entraine Videl et Goten avant le tournoi.



-Pendant l'arc Boo, Gotenks arrive à battre Boo en débarquant en Super Saiyen face au gros Boo.

Les films Fusion et Bio Broly se passent juste après.



-Quand les Dragonball sont réutilisables (elles ont été utilisé pour ressusciter les victimes de Vegeta), les perso les utilisent pour ressusciter les victimes de Boo, Vegeta est alors ressuscité avec elles. Et vu que Boo a montré que même sans Goku, des ennemis dangereux arrivent. La Z team décide de ressusciter aussi Goku (qui n'était mort que contre Cell dans cette continuité).



-Le film Tapion clot alors cette continuité.