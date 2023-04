Ce pack est passé gratuit, vous pouvez l'ajouter à votre compte PSN sans posséder le jeu.D'après un site de tracking de prix (que je ne peux pas partager ici visiblement), son prix le plus bas était de 23,99€ pour un prix de base 60€, ça semble donc une sacrée affaire.Le 'Persona 5 Royal DLC Pack' inclut le contenu téléchargeable du 'Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle', 'Persona 5 Royal Battle Bundle' et 'Persona 5 Royal Persona Bundle'. Ce pack de DLC contient également 6 lots individuels de contenu téléchargeable.

posted the 04/05/2023 at 05:23 AM by asakk