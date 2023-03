Malheureusement pour moment la vidéo n'est disponible que sur Twitter est donc la qualité n'est pas incroyable.Guerrilla a présenté une nouvelle machine qui sera dans l'extension Burning Shores, le Waterwing est une machine volante de taille moyenne qui peut plonger profondément sous l'eau. Il est très maniable et, lorsqu'il est dérangé, c'est un ennemi implacable.On peut aussi apercevoir un peu plus l'environnement de la nouvelle zone et le nouveau système pour les nuages où on peut voir à la fin de la vidéo un très joli orage.