Je ne serai pas intimidée par un groupe de monstres de Twitter (« Twitter Freaks »), qui n'ont rien de mieux à faire avec leur putain de vie. Soyez gentil avec les gens. Si vous voulez apporter des changements, allez faire de vrais changements, au lieu d'harceler les streameurs sur Internet. [...] Je ne cautionne pas les idéaux de l'auteure, je veux juste être une putain de sorcier!



Ça n'a aucun fucking rapport mec... Un peu comme si tu croyais que Twitter est un site composé 100% de comptes LGBT+, bah non!

Sur la scène anglophone on assiste depuis quelques semaines à un match entre les vtubers et des « anti "Harry Potter" » sous couvert de défendre la communauté LGBT+. Je vais vous relater les news sur 3 vtubeuses qui ont été harcelées pour avoir joué à Hogwarts Legacy dont une qui n’a même pas pu y jouer en réalité.Je vous avoue que le sujet sur J.K. Rowling me passe au-dessus de la tête alors je vais rester bref.Vous êtes sans savoir que la série Harry Potter est sujet à une polémique depuis quelques années maintenant, celle engendrée par sa créateur J.K. Rowling. L’autrice a ainsi plusieurs fois tenu des propos contre les minorités LGBT+. Seulement voilà qu’elles soient LGBT+ ou non, il y a des personnes sur Internet avec de viles intentions, qui au lieu d’attaquer Rowling et ses actions anti-LGBT comme le font les vrai personnes sérieuses j’en suis certain, préfèrent appeler au harcèlement de ceux qui supportent la franchise Harry Potter, dans une idée de « cancel-culture », n’hésitant pas à harceler les gens tout en se victimisant derrière ensuite d’être harcelés démontrant ainsi que leur comportement est juste (jusqu’à utiliser les mêmes rhétoriques que de vrai racistes et homophobes en traitant les gens de n’importe quel maux). C’est de l’instrumentalisation niveau 0 et ça ne fait que déservir la cause des personnes LGBT+ si ça n’est pas le réel but recherché, on peut se poser la question (mais au vu des profils, on peut surtout penser que ces gens manquent d’éducation et d’information). On ne parle pas seulement de harcèlement, mais aussi notamment de doxxing le fait de hacker et révéler des informations personnelles, surtout que cela s’étend aussi dans le cercle proche des concerné.Hogwarts Legacy est donc le dernier médium actuellement disponible de l’univers étendu de la série Harry Potter et il y a évidemment des protestations plus ou moins toxiques sur Internet, des prises de positions hypocrites vous les avez relevé certaines ici déjà (on rappelle le « boycotte » de Gamekult ou encore l’anecdote d’un des fondateurs du site ResetEra jouant au jeu alors que le jeu est banni de leur site ce qui est assez drôle). Si la majeur partie de la toxicité vient d’utilisateurs de Twitter, ces gens-là qu’on appelle désormais communément « Twitter Freaks » parce qu’ils s’énervent sur tout et n’importe sans aucune matière de réflexion et en empirant même la situation (et je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez que ça passe sur Twitter MAIS il ne faut pas résumer Twitter à juste cette bande de con en fait), vous ne vous en doutez peut être pas si je vous dis que ces manifestations s’étendent sur YouTube et Twitch, ces mêmes gens essaient tant bien que mal de faire pression sur les joueurs pour cesser les livestreams et autre playthroughs de ce jeu.Tout d’abord une série de harcèlements avait visé la streameuse Silvervale, une vtuber américaine de l’agence VShojo, du fait que le mot « trans » serait banni de son fil de discussion, ce dont elle a réfuté la responsabilité.Silvervale est une streumeuse ayant pour persona une louve humanoïde à l'apparence très sexy, ce qui agaçait déjà une frange puriste des réseaux sociaux, mais ça c'était calmé depuis, sachant que le contenu suggestif est aussi une des spécialités des talents de chez VShojo. Silvervale est revenue jouer à Hogwart Legacy après avoir fait une pause de 5 jours suite aux harcèlements. Elle avait notamment déclaré :Si Silvervale a fini par passer au-dessus de ces assauts, ce n’est pas le cas de la vtuber anglo-japonaise Pikamee Amano du groupe VOMS qui suite à la seule annonce de vouloir streamer Hogwart Legacy s’est vu massivement harcelée, suffisamment pour qu’elle disparaisse d’Internet pendant 1 mois avant de revenir cette semaine et annoncer son retrait définitive de ses activités au 31 mars prochain (date à laquelle son contrat avec VOMS prendra fin).Pikamee est une streumeuse à la personnalité très adorable et enjoué, parlant à la fois anglais et japonais. Contrairement aux autres vtubers, les talents de VOMS ont une apparence très "différente" (CF le gif plus bas). Hors Hololive EN, elle est l'une des premières vtubers anglophone pour beaucoup de gens.Ce cas-là est le plus significatif de ce qu’est la toxicité sur Internet : On a vu là des gens harceler Pikamee, puis certains ont ignoré qu’il y a eu des harcèlements en prétextant que son départ aurait été programmé bien avant son stream sur Hogwart Legacy, que ça n’avait donc rien à avoir « de quoi vous plaignez hum ? ». Ce n’est pas parce que ça n’a rien à avoir qu’on peut ainsi harceler les gens, peut être hum ?...Le 3e cas est plutôt symbolique car depuis Pikamee, les « Twitter Freaks » ont eu une nouvelle cible dernièrement : la vtubeuse anglophone Pippa Pipkin du groupe canadien Phase-Connect. Symbolique parce que... En réalité Pippa passe complètement au dessus de la mêlée et a réussi à utiliser le drama à son avantage, en récoltant sur le moment plus d’attention que les plus gros vtubers.Pippa a simplement tendu un piège sur Twitter en prétextant jouer « à un jeu d’une série qu’elle déteste pas parce qu’il ya des gens qu’elle déteste encore plus ». Cela a suffit trigger les idiots pour croire que Pippa insultait la communauté LGBT+. Son livestream sur Hogwarts Legacy est à 100k de vues sur YouTube, alors qu’elle ne dépasse pas les 20k en temps normalPour revenir sur Pikamee vite-fait, et je sais que pour beaucoup d'entre vous je vous ai parlé ici de choses que vous ignoriez l'existence probablement encore, je regardais parfois des clips de ses streams. Si on espère qu'elle va s'en remettre on espère aussi qu'elle reviendra sous un nouveau persona et pourquoi pas chez VShojo au coté de la streameuse Kson dont elle est proche (une streameuse qui a aussi subit une vague de harcèlement, cette fois issue de communauté des pro-chinoise après avoir simplement dit "Tawaïn", sous un autre persona quand elle était chez Hololive, bref c'est une autre histoire).Je vous mentirez que cela ne m’aura pas donné envie de l’acheter au final, ce Hogwarts Legacy(j’ai d’autres jeux qui m’intéressent plus actuellement, et si jamais je le prends un jour ça serait sur PS5 que je n’ai pas encore mais je suis plus production nippone que occidentale donc je verrais). Et évidemment, étant quelqu'un d'assexuel (= qui n'éprouve envie de relation sexuelle avec une ou des personnes), je condamne et faut continuer à condamner tout harcèlement qui soit. Lutter contre les discriminations c'est une chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se comporter comme des connards... Comme cet exemple :