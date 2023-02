Sincèrement cela fait un bail que je n'ai pas joué sur une console portable (même si la deck est bien plus que ça) et je dois dire qu'après quelques semaines d'utilisation je suis plus que conquis et je ne regrette pas de l'avoir acquis. La Steam deck m'a changé ma consommation de jeux vidéos et c'est un bonheur total !Ma première fois sur pc , et je commence à avoir une belle ludothèque notamment grâce aux réduction et ou solde sur Steam, j'ai pu me faire des jeux impossible a faire sur ma vielle ps4.Ce genre d'appareil doit être soutenu ( coucou la vita ) et Valve le fait merveilleusement bien , les mises a jour sont récurrente et ça bosse très dur que ce soit la compatibilité des jeux et ou de gros changement à venir , le soutien est là et fait plaisir.Au moment de la découvrir, esthétiquement parlant c'est propre et la finition est très agréable . La prise en main est bien conçu et j'ai été étonné de son poids très léger qui vraiment donne un confort en plus.Concernant son autonomie on est sur 4h sur des petits jeux et 1h30 voir un peu plus sur des triples A , la batterie tient vraiment très bien et me dérange absolument pas alors oui sur les gros jeux forcement ça sera moins mais en même temps ce sont de grosse ressources a tourner . Des jeux comme Elden ring , hogwarts legacy ou encore spider man remastered ( la liste est encore longue ) moi je trouve ça ouf une belle prouesse pour un appareil comme celui ci. ( A noter que sur okami hd je tiens plus de 4h bon en même temps il est vieux )Même sur des jeux qui ne sont pas compatible en fonction du proton à sélectionner et ou a trouver ça tourne nickel. Mais la Steam Deck ce n'est pas que ça c'est aussi bidouiller un peu et chercher notamment grâce a son mode bureau ou le basculement entre l'interface est instantané permet entre autres d'avoir un pc portable dans la main ( bon le pad souris est quand même un peu soûlant au début faut vraiment s'y habituer )Je n'ai pas vraiment de défauts a souligner pour moi c'est un bijou de technologie et c'est un véritable bonheur !De la gba passant par la ds , 3ds , Vita cette Steam Deck rejoins ma collection.