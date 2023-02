Films & Séries

Après le succès de son adaptation en jeu vidéo, la série TV The Last of Us débarque enfin sur Amazon et la FNAC en version physique. Adaptée du jeu vidéo du même nom, la série est un récit post-apocalyptique de survie dans un monde où la plupart de la population a été décimée par une pandémie.La série suit les aventures d'Ellie, une adolescente immunitaire au virus, et de Joel, un homme rude qui est chargé de l'escorter à travers les États-Unis pour trouver un groupe de scientifiques qui pourraient créer un vaccin. Le voyage est parsemé de dangers et de rencontres avec d'autres survivants, ce qui rend la série captivante et émouvante.Si vous êtes un amateur de DVD ou de Blu Ray, l'arrivée de la série The Last of Us en version physique est une excellente nouvelle. Vous pourrez profiter de la qualité d'image et du son exceptionnel des versions Blu Ray et Blu Ray 4K pour une expérience de visionnage immersive.Et si vous n'avez pas d'abonnement Prime Video, cette version physique est la solution idéale pour suivre la série. Vous pourrez regarder les épisodes à votre rythme, sans avoir à vous soucier des problèmes de connexion Internet ou de la qualité de diffusion. Vous pourrez également apprécier les bonus supplémentaires inclus dans la version physique, tels que les commentaires audio et les scènes coupées.Il est important de noter que la date de sortie officielle de la série en version physique en France n'a pas encore été annoncée. En conclusion, si vous êtes fan de la série The Last of Us ou si vous êtes à la recherche d'un nouveau récit post-apocalyptique captivant, ne manquez pas l'arrivée de la série en DVD, Blu Ray et Blu Ray 4K sur Amazon. Commandez dès maintenant et profitez d'une expérience de visionnage inoubliable !Version DVD en précommande à 29 €, version Blu-Ray à 39,99 €, et la version Blu-ray 4K Ultra HD à 49,99 €