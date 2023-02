Echoes of the Living est un RE-Like qui sera disponible courant 2023 sur PC.La démo est actuellement sur STEAM et hormis un bug d'immobilité dans les égouts et pour quelques zombies, ça reste très propre.Graphiquement les décors sont remplis de détails, c'est même plus beau que Tormented Souls, hélas comme quasiment tous les jeux d'horreur indé on retrouve des gros problèmes dans les animations des monstres, voir carrément pour les personnages humains (le mode danger c'est à mourir de rire).En tout cas, on retrouve tout ce qu'il y a d'excellent dans les anciens Resident Evil, les herbes, les zombies, les armes, les énigmes, les allers-retours (un peu trop même), les Save Room, l'inventaire, et même un Boss en fin de DEMO.MoonGlint Studio troll même Capcom en intégrant des corbeaux et les fameuses araignées impossibles au RE Engine...En parlant de MoonGlint Studio, en réalité ce n'est pas un studio mais juste un couple fan de Resident Evil qui réalise ce jeu en entier.Un grand bravo a eux.La démo dure presque 3H si vous prenez votre temps et surtout si vous récupérez tous les objets dans la ville. Une très bonne durée de vie pour une DEMO avec le choix de deux personnages en début de Game.Si le jeu a l'audace d'intégrer un commissariat, de rendre la progression plus difficile et de proposer une durée de vie encore plus longue que les Resident Evil PS1, il y a moyen qu'on obtienne un très bon Survival-Horror indé pour 2023.Je vous laisse avec une rediffusion de mon Lives et bien sûr le lien de la DEMO Steam, bon visionnage.