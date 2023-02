Après avoir fini Elden Ring je trouve tout les jeux fade. Mes dernières claque ont été Zelda botw, cyberpunk 2077 et Elden Ring. Je suis peut d'être devenu élitiste. Quel jeu aussi époustouflant que ces derniers je pourrais faire ? Vos avis ?

Like

Who likes this ?

posted the 02/08/2023 at 02:49 PM by misterwhite