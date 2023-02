Super Mario Odyssey est sorti en 2017 et ça commence à faire un moment que le prochain épisode de Mario en 3D se fait attendre. Peut être un premier indice ?

En effet, Nintendo demande aux joueurs :



"La première aventure de Mario sur Nintendo Switch était sa plus unique à ce jour !". a déclaré Nintendo dans cet e-mail. "Mais il y a peut-être encore plus de choses à découvrir...". Peut-être cela vaut-il la peine de sauter à bord de L'Odyssée une fois de plus et de refaire le voyage."



Simple message nostalgique ?



Vrai suite ?



Ajout de pays en DLC à la Mario Kart 8 Deluxe ?



Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la rumeur autour d'une suite à Super Mario Odyssey, l'année dernière déjà, l'insider qui avait leak Sonic Frontiers avait entendu dire que Nintendo préparait un Odyssey 2.



Le jeu pourrait permettre de jouer Luigi et Yoshi, 20 nouveaux mondes etc etc...



Bref, wait and see comme on dit.