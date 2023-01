L'épisode 4 de Nier Automata est repoussé à une date indéterminé à cause de la propagation du Covid-19 affectant le calendrier de production.L'équipe qui ce charge de l'anime : « En raison de l'impact de la propagation du COVID-19 sur le calendrier de production vidéo, nous avons décidé de reporter la diffusion et la distribution de l'épisode 4 et du suivant »Le délai de la pause semble être plus longue que prévu.