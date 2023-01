Capcom avait officiellement annoncé le remake de Resident Evil 4 l'année dernière et n'a pas perdu de temps pour confirmer sa date de sortie durant la même année, le 24 mars 2023 pour être précis.Rien d'officiel n'a été annoncé quant à un éventuel report de la date de sortie du jeu mais sur la page Steam du remake de Resident Evil 4, la date de sortie du jeu est passée du 24 mars 2023 à un vague. Cela a conduit certains fans à conclure que Capcom envisage de repousser la date de sortie de son Remake phare, surtout après un silence de plusieurs mois, en effet, le marketing est quasiment inexistant pour le jeu hormis sa présence lors d'un State of play et une phase de gameplay lors d'un showcase sur la licence, une campagne marketing très calme donc, assez surprenant venant de l'éditeur même (surtout devant un Resident Evil 2 Remake).Rien d'officiel encore une fois et il est même très probable que Capcom annonce un Showcase sur le jeu prochainement avec comme a son habitude, une démo jouable pour tous dans la foulée.Wait & See...