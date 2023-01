Xbox et Bethesda présenteront un Developer_Direct le mercredi 25 janvier, offrant aux fans un aperçu de certains des jeux qui seront disponibles sur Xbox, PC et Game Pass au cours des prochains mois.Présenté par les créateurs de jeux eux-mêmes, issus de studios tels que Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios, le Developer_Direct se concentrera sur les grandes fonctionnalités, les démonstrations de gameplay et les dernières informations sur les jeux Xbox lancés dans les prochains mois, notammentetPour consacrer le temps nécessaire à une plongée en profondeur dans lede Bethesda Game Studios, une émission autonome est en préparation.Les fans sont invités à se rendre sur les canaux Xbox (Twitch, YouTube) et les canaux Bethesda (Twitch, YouTube) à 12 h PT/3 h ET, le 25 janvier, pour découvrir toutes les nouveautés :: Matt Firor, directeur du studio, dévoilera la mise à jour majeure du chapitre 2023, notamment les dernières régions de Tamriel à devenir jouables dans ESO, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité majeure à venir dans la plus grande mise à jour du jeu cette année. Le Developer_Direct sera immédiatement suivi de l'événement complet et autonome ESO Chapter Reveal, organisé par Zenimax Online Studios, qui fournira tous les détails approfondis que les joueurs d'ESO seront désireux de connaître.: L'équipe de Turn 10 Studios a travaillé d'arrache-pied pour offrir aux fans la nouvelle génération de Forza Motorsport, conçue de A à Z pour tirer parti de la série X de la Xbox. Forza Motorsport est de retour, et nous sommes impatients de partager plus de gameplay et de nouveaux détails passionnants.: Mojang Studios présentera un aperçu de l'expérience multijoueur JcJ de Minecraft Legends, le prochain jeu d'action et de stratégie des créateurs de Minecraft. Développé en partenariat avec Blackbird Interactive et lancé au printemps, ne manquez pas les images exclusives du jeu lors du Developer_Direct.: Les créateurs de Dishonored et Prey, Arkane Austin, présenteront plusieurs minutes de jeu de leur prochain FPS. La Developer_Direct dévoilera le gameplay en solo et en multijoueur, montrant comment vous et vos amis allez abattre des vampires assoiffés de sang sur l'île pittoresque de Redfall, dans le Massachusetts. Les fans peuvent s'attendre à en apprendre davantage sur le combat, la personnalisation, les boss, le monde ouvert, etc.