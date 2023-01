est une sorte de base de données en ligne géante sur le cinéma, la télévision, et plus secondairement les jeux vidéo.Dans le domaine du JV, on y retrouve les différents noms des directeurs et producteurs, leurs historiques en tant que développeurs, les titres des jeux, leurs années de sortie, leurs récompenses etc mais aussi et surtout la liste des acteurs qui participent aux différents projets.Sur la page du jeu Resident Evil 4 Remake par exemple, on peut apercevoir la liste des acteurs au complet dont un certaindans le rôle d'Albert Wesker, ce dernier a également incarné le grand méchant de la série dans le DLC Project W de Dead by Daylight en septembre dernier.Entre le Leak de l'artwork et des petits indices à gauche et à droite, la présence de l'homme aux lunettes noires dans Resident Evil 4 Remake est fort probable.On évite de s'enflammer pour rien, car il se peut que Wesker garde son rôle de "maitre du jeu à distance" comme dans la version originale du titre.Le mystère sur sa présence prendra fin le 24 Mars, a moins que Capcom craque avant avec un petit Trailer, comme avec Vergil...