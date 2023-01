Hello tout le monde,Après une année 2022 intense au cinema pour ma part avec plus de 80 films vu en salle.Voici mon top 11 des pires films 2022. Ce ne sont pas les flops car certains films m'ont deçu mais pas assez mauvais pour être ci dessous. Evidemment il y a d'autres mauvais film sortie au cinema mais j'ai pas vu tout les films sachant que 300 films sort plus ou moins par an dans nos salles obscur.Mon top viendra plus tard.11. Thor: Love and ThunderUne vraie purge pour les yeux et le cerveau. Ce n'est ni un bon film de super héros, ce n'est pas non plus une bonne comédie. Derrière l'idée de se moquer de l'univers des super héros, le film est juste ridicule. Si vous voulez une satire sur le monde des super héros je vous conseil plus tôt la série The Boys de Amazon alors.10. La proie du diableJe suis toujours friand d'un bon film d'horreur, l'année 2022 est bien décevante. De nombreux film du genre se trouve dans le top 11 hélas. La proie du diable est une caricature du genre vu et déjà vu.09. Halloween endsComment ont-ils osé terminé cette licence de cette manière...une honte. Le pire avec le retour de la marque avec une trilogie, j'étais super heureux. Le premier était vraiment pas mal mais le deuxième perdait en qualité mais il y a difficilement pire que le troisième et dernier volet. il ne sert juste à rien.08. The power of the dogUn film netflix construit et produit pour avoir une palme, c'est pour cela qu'il a été diffusé dans les salles de cinema. En générale quand tu fais un film qui a comme objectif d'avoir une récompense tu te fais c... Une histoire simple mais tellement lent. Oui il y a des beaux plans mais voir une camera filmé au ralenti une mouche sur un cheval pour la beauté du geste.....oui mais pas pour moi.07. MenHooo en voyant le première heure de Men, je pensais être tombé sur une petite pépite 2022 mais la dernière demi heure est juste décevante. C'est un film horreur suspense sur la critique de notre société patriarcale...Cela marche super bien avec une tension qui monte comme il faut. Une femme se retrouve piégé dans un monde d'homme pervers et violent. Ensuite arrive des scènes bizarre métaphorique que je vais pas spoiler mais qui sabote le film. Tellement inutile, une volonté d'être métaphorique alors que le message était déjà bien passé....dommage cela detruit l'ensemble pour une trés mauvaise gestion de la fin.06. Decision to leaveUn film policier coréen crée par Park Chan Wook oui oui le réalisateur de Old Boy. Finalement ce n'est ni un bon policier, ni un bon Park Chan Wook....c'est juste une longue histoire d'amour ennuyeuse comme j'ai rarement vu. Fuyez pauvre fous.05. XBon film simple une équipe de tournage d'un film porno se trouve dans un film d'horreur. Quand tu pense que mettre de jeunes femmes nu avec des scènes gores est suffisant....le pire est qu'il prévoit une trilogie. Un film qui ne sert à rien....juste a passé dans un certains nombres de festival du genre. Je rappel je suis deçu alors que j'aime le genre horreur.04. Le torrentIl fallait bien un film français pour cette année ce sera le torrent. une enquête policiére ou on est au courant de tout aprés 15 minutes aprés on s'ennuie le reste du temps pour voir juste des interactions entres un jeu d'acteurs catastrophique. Bavard et mal joué.03. Bones and allJe pas envie de spolier donc impossible d'en parler mais c'est tellement mauvais. En plus d'une lenteur, je vous laisse le regarder pour avoir l'envie et le temps de le detester.02. The card counterUn film d'Oscar Issac sur un ancien militaire de la guerre en irak et perdu dans le jeu de poker. J'aurais du adoré ce film avec une critique des usa, de la guerre, des gens perdu et de vies perdu dans le néant mais le film se perd. Une histoire qui n'avance pas, on s'ennuie ferme. Tellement dommage.01. Crime of the futureComment on ose financé un film pareil. J'aurais du voir la bande annonce avant. C'étais une purge. Un film qui doit soi disant nous faire réflechir à l'avenir....on s'endort. Un film moche comme j'ai rarement vu. Des acteurs qui s'ennuie. Oui je connais le réalisateur qui fait du cinema experimental mais la je suis perdu entre son mode organique et le monde normal. Il me doit surtout du temps de vie réel le salaud haha. Il mêrite bien la palme du plus gros navet de 2022.