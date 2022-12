Un nouvel animé est annoncé pour Blue Exorcist . Ci-dessous un teaser et une affiche.

Hell's Paradise : une bande-annonce pour l'animé. Sortie en avril 2023 sur Netflix et Crunchyroll.

Spy X Family confirme une seconde saison diffusée en 2023 . Un film long-métrage Spy X Family est également annoncé et supervisé par Tatsuya Endo. Sortie également prévue pour 2023 .

Bleach : Thousand-Year Blood War a une nouvelle affiche. Les deux derniers épisodes de la première partie de l'animé (épisode 12 et 13) seront diffusés à la suite le 26 décembre .

Nouvelle bande-annonce pour Black Clover : Sword of the Wizard King . Ce film sortira sur Netflix le 31 mars 2023 .

On a une première bande-annonce pour l'adaptation animée de Sand Land . Cette adaptation du manga d'Akira Toriyama sera faite par les studios Sunrise, Kamikaze Douga et Anima. La sortie est prévue pour 2023 .

posted the 12/19/2022 at 12:48 PM by axlenz