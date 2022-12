Alors je viens tout juste de finir de mater l'intégralité de stone oceanQue dire à part que cette saison est un énorme gâchis ...Avant de regarder cette saison , je me suis remater toutes les saisons donc tout est encore frais dans ma tête, mais j'aimerais rappeler l'évolution de l'adaptation animéLa part 1 a une animation aux fraises, mais la mise en scène est tellement bien gérer que ça permet d'oublier que parfois, c'est un peu mocheil faut attendre les derniers combats de la part 2 pour commencer a voir de l'animation de qualité dans jojoLa part 3 est la saison ou clairement , il y a un gros step up . Quasiment aucun combat est moche ou mal animerLa part 4 est un peu moins bien que la 3 mais on reste quand même bien a un niveau de qualité assez élevé.Et on finit sur la part 5 qui est juste une putain de master class a tout les niveaux. Mise en scène , rythme, musique, seiyu , tout est réussiQuasiment aucun combat est rater dans la part 5 ( le seul de bof est celui contre squallo ) et il y a pas mal de sakugaDonc forcément après avoir vu l'évolution de la série , je m'attendais à un niveau d'anim au mieux du lvl de la part 5 et au pire de la 4..... La douche froideQuasiment 90 pour cent des combats ( si ce n'est plus ) ont un niveau de qualité digne de la part 1 mais sans la mise en scène efficaceÀ chaque fois j'avais cette phrase en tête " mais qu'es que c'est moche ..... Rendez-moi golden wind merde "Parfois tu as une animation qui rappelle les sakuga de la part 5 qui en mettent plein la vue ( ep 15 notamment ) mais c'est une fois tous les 10 Combats ....Passer d'une saison 5 ou chaque combat impressionne a ça ... Bordelstone ocean est déjà la partie de jojo la plus détesté pour plein de raisons ( Persos secondaires moins interessant que dans les anciennes Parties , combat et stand ultra compliqué ou tu comprend rien et où tu te fais chier .... le combat avec le vieux .... ect ) Bah Ce n'est pas avec cette adaptation que ça va s'arrangerAlors évidemment, il y a quand même du positif , les seiyu toujours au top ( jolyne) , les nouvelles musiques sont assez coolet surtout ils ont quand même bien réussi à retranscrire l'ambiance de la fin ( qui est pour moi d'ailleurs LE point fort de SO ) malgré encore une fois une animation a la ramasse.Bref si je devais faire une tier list1/ golden wind part 52/ stardust crusader part 33/ diamond is unbreakable part 44/ battle tendency part 25/ phantom blood part 16/ stone ocean part 6Points negatif : animation a la ramasse la plupart du temps , tous les défauts du manga sont toujours là , pas mal de scènes cuterpoints positif : jolyne kujo , seiyuu , ost , fin bien retranscrit , très bons op et ed même si ça n'as pas un style tres "jojos" , la flashback de pucci