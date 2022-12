Par habitude je vais souvent sur le site JVC depuis 20 ans, et j'avoue être un peu triste de ce qu'est devenu le site... Un site de pub pour la Fnac, cdiscount et compagnie, 1 article sur 2 commence par "promo exceptionnelle, dépechez vous" pour des télé, des montres, des con*eries... Vous en pensez quoi ? Plutôt du genre "faut bien qu'ils payent leur salaire" ou "c'est saoulant je n'y vais plus" ?

Who likes this ?

posted the 12/09/2022 at 10:22 AM by pharrell