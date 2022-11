Sur Pokémon rougeAlors que la plupart des gens sont sur Pokémon Écarlate et Violet moi j'ai complété mon pokédex sur ma version rouge acheté day one par un pote qui me la emprunté et que j'ai jamais rendu merci ArnaudGrace a un glitch avec Métamorph j'ai pu capturé presque la totalité des pokémons manquant, le reste c'est via échange avec ma version blue.Enfin je suis un maitre pokémonBon je vais complété Crystal maintenant