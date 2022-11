Voilà les gars je voulais savoir quel etaients votre top 10 de vos jeux favoris toutes consoles confondus qui vous ont vraiment marqués en tant que joueurs de JV



perso je mettrais pour ma part cela :



1) MGS

2 KINGDOM HEARTS

3 CASTLVANIA SYMPHONY OF NIGHT

4 SUIKODEN 2

5 FF7

6 CYBERPUNK 2077

7 FALLOUT NEW VEGAS

8 BLOODBORNE

9 RED DEAD REDEMPTION 2

10 SHADOW HEARTS





Après meme 10 c'est dur j'avoue meme si il y a des licences comme the witcher , dishonored , mass effect , elders scrolls , wilds arms , folklore ps3 ou encore le 1er gears of war que je kiff



les 10 que j'ai mis represente vraiment des jeux qui m'ont beaucoup marqué en tant que joueur et les votre ?



