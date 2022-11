Quelle claque dès le début bordel... J'en suis a une heure de jeu et je retrouve les sensations que j'ai eus en lançant le 1er sur PS4... Hâte de découvrir la suite, je vais tellement prendre mon temps pour le faire (en attendant Pokémon aussi) aiaiaiai....L'ultime GOW de la PS5 promet du lourd en plus j'ai rien vu du jeuPS: Ouverture de mon magasin a 9H00, on était une petite queue () on à tous pris le jeu en même temps, résultat le rayon PS5 était vide a 9H00 (et 45 secondes)Je comprend la promo'