Si vous achetez le jeu en version boite sur PS ou Xbox vous aurez juste la version de base du jeu avec un code pour télécharger le DLCSachant que sur la Gold Editon de Resident Evil VII tout était sur la galette...Les fans et les revendeurs d'occasion apprécierons.

Like

Who likes this ?

posted the 10/27/2022 at 03:34 PM by ouroboros4