Petit partage de gameplay sur l'Early Access de Resident Evil Reverse.Franchement je vais être direct, heureusement que c'est gratuit et qu'on prend ça comme un mode Bonus de Resident Evil Village.Niveau contenu c'est extrêmement pauvre, il y a uniquement 6 personnages, 5 monstres et 2 Map.Malgré l'inondation de défaut du titre, il y a quand même des petites choses agréables a gauche et a droite, comme le système de vengeance qui consiste a s'en prendre a celui qui vous a Kill rajoutant donc une certaine stratégie dans les parties, des Boss de la série jouable non présents dans Resident Evil Resistance ou l'agréable foutoir que provoque les joueurs quand ils ont tous réuni dans une pièce (2 Nemesis VS 2 survivants VS un Jack par exemple).Et vu les ID des joueurs du jeu (GreenHerb, IloveJill, TheSpray99 etc), il y a vraiment que des fans qui sont là par curiosité et surtout dans l'attente d'un Resident Evil 4 qui se veut extrêmement désirer.Résultat, 5 mois de durée de vie puis le jeu va finir comme Resistance, Umbrella Corps & Co.Un multi bas de gamme complètement indigne de la série, a quand le retour de Resident Evil Outbreak Capcom ?Sur ce, bon visionnage pour les curieux.PS: Pour jouer avec des amis, ils suffit de lancer en même temps, je l'ai fait dans le Lives suivant et ça marche, peut-être que le gout de la mauvaise soupe passera mieux a deux. ^^