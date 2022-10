ou sur le site source d'origine de l'article,Vous avez peut être écouté les nombreuses pistes que je vous ai suggérées tout du long de la lecture de cet test. Aussi, vous devez certainement en être arrivé à la même conclusion que moi : si il y a bien UNE CHOSE qui est tout simplement inattaquable dans Xenoblade Chronicles 2, c’est bien la bande originale !Rappelez-vous l’incroyable B.O du premier opus : 90 pistes de légendes, la crème de la crème des compositeurs nippons (6 compositeurs !) et des milliers d’heures d’écoute sans jamais se lasser !L’épisode X, confié au compositeur de l’Attaque des Titans, avait clairement déçu de ce côté-là (malgré quelques pistes très réussies)Avec Xenoblade 2, c’est le retour à la Team originelle et le résultat s’avère grandiose !Juger plutôt : 124 pistes, entièrement acoustiques ou symphoniques ! Finis les synthétiseurs, place aux cordes philarmoniques, aux vraies percussions, aux cordes, pianos, guitares, flûtes traversières et même à des chorales !On retrouve clairement l’atmosphère développée dans le premier volet, mais l’amélioration du budget permet ici des merveilles, notamment par de nombreuses pistes aux chants liturgiques à couper le souffle !Seul écueil, l’absence de la si talentueuse Yoko Shinomora, seule compositrice à ne pas avoir rempilé pour cet épisode (une piste d’ailleurs semble clairement tenter de reprendre son style).Reste que le résultat général est grandiose : Xenoblade Chronicles 2 a certainement l’un des B.O les plus impressionnantes entendues…Depuis le 1er volet ! Chapeau !Nous arrivons bientôt à la fin de ce test et dès lors, vous avez dû vous en rendre compte par vous-même (de part la taille de l’article) : Xenoblade Chronicles 2 n’est PAS un petit jeu à prendre à la légère. De part sa construction, la profondeur de son contenu et de ses mécanismes, mais aussi de part la durée de vie astronomique de son scénario (80heures au bas mot) il estde s’investir pleinement et totalement dans le jeu.Je ne peux donc conseiller que d’y jouer de sur de très grosses sessions, et plutôt en vacances : y jouer moins de 3 heures d’affilés n’a ici aucun sens et s’avère même contreproductif.Un jeu qui, clairement, ne peut pas être joué de façon discontinue (hérésie !) ou après la routine Metro/boulot/dodo, sous peine de passer clairement complètement à côté ! Vous êtes prévenus !Epique et cinématographique !Œuvre maudite à sa sortie pour ses problèmes de finitions, Xenoblade Chronicles 2 peut enfin être jugé deux ans après sa sortie pour ce qu’il est réellement : un JRPG d’exception, d’une qualité incroyable sur l’essentiel de ses propositions, et un retour à l’esprit d’aventure et de jeunesse de jadis.Passionné et passionnant, l’univers de cet opus marque un retour artistique aux origines de la saga et récompense autant le joueur que le néophyte.Généreux dans son contenu avec une aventure à la durée impressionnante et un système de jeu ayant fait ses preuves, il vous promet au bas mot une centaine d’heure de jeu sans aucun sentiment de lassitude ou de répétition.Onirique, le dernier né de Monolith Studio témoigne de l’une des plus belles directions artistiques de ces dernières années, et nombreux seront les joueurs à ne pas oublier ses paysages incroyables et sa bande originale inoubliable.Imparfait, Xenoblade Chronicles 2 témoigne comme son ainé d’une ambition contrariée, coincé l’ampleur d’un univers d’une étendue époustouflante et une technique qui tente constamment de tirer le jeu vers le bas par les capacités restreintes de l’hardware face auquel il tente de se libérer.Au final, Xenoblade Chronicles 2 a, comme le 1er épisode, quelque chose d’anachronique : il ne fait pas la course aux AAA actuels sur des machines bien plus puissantes, mais brûle de toute son âme de par la beauté artistique de son univers et de ses personnages ; Il ne fait pas fi de son scénario ou de son contenu à coup transaction, mais propose une œuvre totale, singulière, marquante, unique.Il ne suit pas la mode ou la course du jeu toujours plus mature pour flatter le joueur trentenaire, mais revient à la fougue, la légèreté voir parfois la naïveté d’une l’adolescence.Jouer à Xenoblade Chronicles 2, c’est retomber en adolescence. C’est avoir à nouveau 14 ans. S’enthousiasmer, virevolter et tomber amoureux. Il est une splendide invitation à la Grande Aventure, la vraie.Nul doute que ce jeu connaitra un jour la juste reconnaissance qu’il mérite. Il est en tout cas à mes yeux un JPRG majeur, une ode folle à une quête majestueuse et il rejoint d’emblée des légendes indiscutables comme Xenoblade Chronicles 1, Final Fantasy IX ou bien Skies of Arcadia.Un jeu qui fait du bien.Bravo.Et Merci.- Une aventure très longue, haletante et très positive !- Un rythme très bien maitrisé- Le plus gros épisode en terme de surface de jeu- Des environnements hyper variés- Les Titans, véritables mondes à l’identité forte- Des personnages très attachants- Une intrigue mêlant politique et relations humaines- Les lames- Un système de combat enthousiaste…- Un doublage 4****- Une B.O d’anthologie- Une direction artistique inoubliable- Un monde crédible et bourré de détails et de symboles- Des cinématiques nombreuses et bien foutues- Beaucoup de sides-quests scénarisées- Une technique frustrante- Un humour et un ton qui ne plaira pas à tout le monde- Les combats sont moins maitrisés que le 1er- Un jeu qui demande d’avoir 15 jour de vacances et pas d’enfants sinon autant ne pas y jouer- Le mode nomade : à oublier- Quelques sides quests pas terribles- Quelques artifices pour augmenter le temps de jeu- Un Hub trop chargé- Un jeu parfois très verbeux qui aura raison des plus impatients