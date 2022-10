Le retour de Silent Hill c'est bien, mais savoir qui fait quoi derrière avec c'est mieux.Silent Hill F est réalisé par Neobards Entertainment, c'est un petit studio fondé a Taiwan en 2017 par un français au doux nom de Jean-Marc Morel.Le problème du studio c'est qu'ils ont réalisé probablement les deux plus atroces épisodes multijoueur de la saga Resident Evil, pour être plus précis je veux parler de Resident Evil Resistance (complètement oubliable, voir honteux même) et la future daube Resident Evil Reverse...(2 jeux dignes de l'infâme Umbrella Corps en gros).Un miracle est toujours possible mais le CV fait peur en tout cas, et sans être mauvaise langue, le retour de Silent Hill ça fait vraiment plaisir mais j'ai l'impression que Konami a fait de la sous-traitance en réalisant des partenariats avec d'autres éditeurs aux CV très loin d'être pharaoniques ou même digne de la licence Silent Hill...J'aurais préféré des épisodes réaliser en interne par les équipes de Konami eux-mêmes.Je suis donc extrêmement content du nouveau Président de Capcom et de sa nouvelle politique, en coupant tous les ponts avec les studios occidentaux et qui est favorable à la création de jeux en interne.On espère le meilleur pour Silent Hill en tout cas, car sinon c'est la case Pachinko...