Salut !On va parler un peu de DQX Offline, qui semble être une belle arnaque made in Square Enix. Pourquoi ? Parce qu'il propose une version demake de l'épisode online, alors outre une qualité graphique plus que discutable puisque non seulement c'est laid, mais en plus c'est vraiment pas une technique de fou (on prend des temps de chargements pour rentrer dans des bâtiments là ou ce n'était pas le cas pour l'épisode Online par exemple)Et en plus, ils enlèvent le contenu pour mieux le revendre par la suite, alors qu'il est déjà disponible (les adds-on).Bref, je vous parle du problème ici :Dans le même temps, je parle un peu des sorties de fin d'année chez SE, ou tout est lancée sans logique, en mode "allez, on balance tout, quitte à ce que ça sorte le même jour, balec, puis après si ça marche pas comme ça on arrête certaines licences et on dit que c'est la faute aux joueurs".Franchement je suis un peu deg par cette fin d'année et par DQX Offline, que j'attendais énormément mais qui ne remplit rien du contrat que j'aurais aimé avoir...Et vous, qu'en pensez-vous ?DQX Offline, vrai douille ou osef ?Vous auriez pas préféré l'épisode online mais juste dépourvu du mode online justement, chose qui aurait pu être beaucoup plus simple à faire ?Quant à la fin d'année de SE, c'est pas un peu précipitée toutes ses sorties ?Y'aurait pas eu moyen d'espacer pour éviter d'entrer en concurrence avec eux-mêmes ?