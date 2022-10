Encore un nouveau Mod pour Resident Evil 1, entre des Mod Randomizer and co, et un Remake complet au Unreal Engine 5 prévu pour 2023, les fans tournent pas mal autour du premier volet de la saga décidément.Dans ce nouveau Mod prévu également pour 2023, le jeu aura une caméra sur l'épaule comme les récents Remake mais le jeu va garder une certaine pixélisation des personnages et des décors.On obtient donc un Mix total entre la version de 1996 et les nouvelles versions plus récentes des jeux de la série.Le tout donne une certaine nostalgie et un côté assez original, surtout devant les autres Mod qui font la course au réalisme.Voici la vidéo de présentation du Mod :