Je savais que le planning des jeux Playstation 5 était bien rempli mais à ce point-là non... Si j'ajoute la Nintendo Switch je crois que c'est la première fois que je prend autant de jeux-vidéo en si peu de temps...



Donc en septembre j'ai pris les 2 "Remake" des années 2013 qui ont marqués la Playstation 3 (et maintenant la Playstation 5 du coup) à savoir:



- The Last of Us: Part 1

- Jojo's BA: ASB R



Je fais une petite pause en octobre mais bon sang... Après ça donne:



- GOW Ragnarök: 9 novembre

- FF7 Crisis Core Reunion: 13 décembre

- One Piece Odyssey: 13 janvier

- Forspoken: 24 janvier

- Hogwarts Legacy: 10 février



Beaucoup de "gros jeux" pour une fin d'année bien rempli. Malheureusement je vais me limité plus du coup de la Nintendo Switch et je prendrais uniquement Pokémon E/V mais globalement depuis sa sortie, ma PS5 doit chopper pas loin d'un jeu par mois et pas des moindres!



Voilà, à vous !!!